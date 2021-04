"Va fi o legenda a clubului!" Eroul Nita i-a impresionat si pe fanii Spartei Praga! Ce mesaje emotionante i-au transmis suporterii 

Florin Nita a impresionat la meciurile Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Portarul in varsta de 33 de ani a ales sa-si prelungeasca contractul cu Sparta Praga, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Dupa aflarea vestii ca Nita va continua la echipa, suporterii cehi i-au transmis mesaje emotionante, exprimandu-si admiratia pentru el. "Ne bucuram ca te avem, Florin!" a fost mesajul fanilor, care si-au aratat bucuria si in comentarii.

Unii dintre ei au amintit si de Nicolae Stanciu, care a trecut pe la Sparta inainte de a ajunge la marea rivala, Slavia Praga. "Da, va fi o legenda a Spartei Praga, nu ca nenumitul coleg al sau de la echipa nationala" sau "Era necesar sa pastram un astfel de jucator" sunt doar doua dintre comentariile cehilor.

In plus, suporterii echipei au publicat un videoclip emotionant in care poarta tricouri si fulare cu chipul lui Nita.

Florin Nita a ajuns la Sparta Praga in ianuarie 2018, cand a fost transferat de la FCSB in schimbul a 1,35 de milioane de euro.