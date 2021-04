"Magnificul" Nita e la mare cautare! Cehii anunta de ce nu a semnat inca prelungirea cu Sparta Praga! Care este motivul pentru care amana decizia 

Dupa evolutiile extrem de apreciate de la echipa nationala, Florin Nita este la mare cautare.

Ramas titular la nationala dupa retragerea lui Tatarusanu, Nita a atras privirile tuturor dupa evolutiile avute in cele 3 meciuri ale nationalei. Acum, cehii vor sa-i prelungeasca contractul, insa portarul nu se grabeste sa semneze, fiind in atentia mai multor cluburi.

A traversat o perioada dificila in startul sezonului si se vorbea despre o revenire la FCSB, insa dupa ce primii doi portari preferati de antrenor, Milan Heca si Dominik Holec au gresit, romanul a revenit in primul 11 si este apreciat de conducerea clubului.

"Cu marile sale interventii, Nita a tinut in repetate randuri Sparta Praga pe linia de plutire si repara inclusiv problemele de organizare din apararea echipei. Exista un contrat nou, pe doi ani, dar pe care Nita nu l-a semnat inca. Asa cum era de asteptat asteapta si alte oferte, care nu vor intarzia daca isi mentine performatele actuale", scriu cei de la efotbal.cz Nita a fost prezent in 16 meciuri, iar in 8 dintre acestea nu a primit gol. Sparta Praga se afla pe locul 2 in campionat, la 14 puncte de ocupanta primului loc, Slavia Praga, care pare detasata in castigatoare a titlului.