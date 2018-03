Urias! Razvan Marin, pe lista unei sfert finaliste din UEFA Champions League dupa anul excelent de la Standard Liege. Cine il vrea

Razvan Marin este cel mai in forma stranier in 2018. Mijlocasul de doar 21 de ani a ajuns la 6 goluri si 11 pase decisive in acest sezon la Standard Liege.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Razvan Marin a ajutat-o pe Standard Liege sa castige Cupa Belgiei, iar in campionat a contribuit la calificarea echipei in Play Off. Din vara, fiul lui Petre Marin ar putea prinde, insa, un transfer!

Publicatia online Ziare.com anunta ca italienii de la AS Roma l-au identificat pe Razvan Marin ca fiind un jucator cel putin interesant si intentioneaza sa "puna mana" pe el!

Roma si-a trimis deja scouterii de mai multe ori la Liege pentru a-l urmari pe Razvan Marin, care i-a impresionat cu cele 6 goluri si 11 pase decisive.

Marin a fost monitorizat de Roma si chiar Juventus si inaintea transferului la Standard, dar atunci nu era considerat pregatit pentru un pas atat de mare.

Impresarul lui Razvan Marin este Pietro Chiodi. Acesta din urma a avut deja o intalnire cu antrenorul Romei, Eusebio Di Francesco, in care i-a vorbit despre roman.

Sursa citata scrie ca si Cristian Chivu le-a vorbit frumos celor de la Roma despre Razvan Marin, spunand despre mijlocas ca este "un baiat linistit, plin de calitati, cu un caracter frumos".