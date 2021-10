Universitatea Craiova a dat lovitura! După Mihăilă, clubul a mai transferat un jucător în Serie A

Alexandru Capac, atacant central în vârstă de 16 ani de la CS Universitatea Craiova, a devenit jucătorul lui Torino, gruparea din Serie A transferându-l definitiv pe internaționalul român de juniori.

Capac a ajuns deja la Torino, însă clubul din Serie A așteaptă acordul FIFA pentru a-l putea folosi în meciurile oficiale. Cel mai probabil, el va juca la echipa Under 17 (”Allievi Nazionali”).

Marcator la 15 ani în competițiile de seniori

Tânărul atacant a evoluat până acum pentru a doua echipă a Craiovei, ”satelitul” din liga a treia, unde a reușit să și înscrie la doar 15 ani.

Capac este internațional de juniori, având selecții la categoria Under 16. La începutul anului, a marcat la națională chiar împotriva echipei de club, într-un amical disputat la Buftea, România Under 16 - Universitatea Craiova Under 17 3-0.

