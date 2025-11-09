VIDEO Un fotbalist român, convocat pentru derby-ul Juventus - Torino 0-0 din Serie A!

Un fotbalist român, convocat pentru derby-ul Juventus - Torino 0-0 din Serie A!
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meci fără goluri în derby-ul torinez.

Parma a reuşit să o ţină în şah, sâmbătă seara, pe AC Milan, într-un meci din etapa a 11-a din Serie A, iar echipa antrenată de Massimiliano Allegri riscă să piardă poziţia de lider în clasament, în funcţie de rezultatul celorlalte meciuri ale rundei care vor avea loc duminică.

AC Milan, probleme cu Parma: 2-2 după ce a condus cu 2-0

Pe ”Stadio Ennio Tardini”, AC Milan a condus după golurile reuşite în prima repriză de Alexis Saelemaekers (12) şi Rafael Leao (25 - din penalty), dar gazdele au revenit în minutele suplimentare ale primului mitan când au marcat prin Adrian Bernabe (45+1) şi au reuşit egalarea în repriza a doua prin Enrico Del Prato (62). 

Cu 22 de puncte AC Milan rămâne în continuare pe prima poziţie, însă Napoli, Inter Milano sau AS Roma o pot detrona la finalul zilei de duminică.

Trei rezultate de 0-0 în meciurile de sâmbătă 

Alte trei partide disputate sâmbătă, Como - Cagliari, Lecce - Verona şi Juventus - Torino s-au încheiat cu acelaşi rezultat, 0-0.

În derby-ul torinez a fost prezent, pe banca de rezerve a oaspeților, și portarul român Mihai Popa (25 de ani), care încă nu a debutat oficial pentru Torino.

Vineri, în prologul etapei, Pisa a obţinut prima victorie în Serie A învingând cu 1-0 pe Cremonese, iar runda continuă cu partidele de duminică, derby-ul fiind meciul dintre Inter şi Lazio din această seară, scrie Agerpres.

Momentan, podiumul este format din AC Milan (22 pct), Napoli (22 pct) şi Inter Milano (21 pct).

Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
Capitolul la care FCSB este ultima în Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt în top
Lionel Messi, încă o dublă și încă un sezon de excepție în MLS!
Olympique Lyon – PSG, derby-ul serii în Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, în direct pe VOYO!
Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO
„Epava" luată de Lucescu la națională: „rupe" banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…"

OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: „Plec cu inima grea"

Fost milionar în euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA



Capitolul la care FCSB este ultima în Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt în top
Lionel Messi, încă o dublă și încă un sezon de excepție în MLS!
Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu înainte de Rayo – Real Madrid! Au amintit de episodul " Vini nu mă prinde"
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: "El știe asta!"
Silviu Lung, față în față cu Diego Maradona: „Atunci ne-am dat seama de adevărata noastră valoare"
Fantasticul Fabrizio Ravanelli a revenit la Olympique Marseille! Ce poziție va ocupa la echipa antrenată de Roberto De Zerbi
A încasat deja 5 goluri la EURO 2024, dar prinde contractul carierei la Al-Nassr, lângă Cristiano Ronaldo! "Negocierile se încheie"
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
La un pas de transfer! Italienii anunță revenirea lui Mihai Popa în Superligă
"Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane". Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. "Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată"

Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură"

Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. "Merit un divorț ca la carte"

