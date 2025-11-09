Parma a reuşit să o ţină în şah, sâmbătă seara, pe AC Milan, într-un meci din etapa a 11-a din Serie A, iar echipa antrenată de Massimiliano Allegri riscă să piardă poziţia de lider în clasament, în funcţie de rezultatul celorlalte meciuri ale rundei care vor avea loc duminică.

AC Milan, probleme cu Parma: 2-2 după ce a condus cu 2-0

Pe ”Stadio Ennio Tardini”, AC Milan a condus după golurile reuşite în prima repriză de Alexis Saelemaekers (12) şi Rafael Leao (25 - din penalty), dar gazdele au revenit în minutele suplimentare ale primului mitan când au marcat prin Adrian Bernabe (45+1) şi au reuşit egalarea în repriza a doua prin Enrico Del Prato (62).

Cu 22 de puncte AC Milan rămâne în continuare pe prima poziţie, însă Napoli, Inter Milano sau AS Roma o pot detrona la finalul zilei de duminică.

Trei rezultate de 0-0 în meciurile de sâmbătă



Alte trei partide disputate sâmbătă, Como - Cagliari, Lecce - Verona şi Juventus - Torino s-au încheiat cu acelaşi rezultat, 0-0.

În derby-ul torinez a fost prezent, pe banca de rezerve a oaspeților, și portarul român Mihai Popa (25 de ani), care încă nu a debutat oficial pentru Torino.

