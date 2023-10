Fotbalistul crescut de Eto'o care a ajuns la FC Botoșani a dezvăluit coșmarul trăit din cauza agenților: „Am ajuns din Champions League la un sat!”

Fotbalistul care până de curând a fost cel mai tânăr marcator din istoria LaLiga a avut o carieră tumultoasă până în prezent. Olinga nu a avut parte de cele mai bune experiențe de la despărțirea de Malaga, club la care a fost legitimat până în ianuarie 2014, când a fost cumpărat de Apollon Limassol, în schimbul a 500.000 de euro.

Transferurile controversate ale lui Fabrice Olinga

Într-un interviu acordat cotidianului Marca, Fabrice Olinga a dezvăluit ce s-a întâmplat în urmă cu aproape 10 ani și cum a ajuns să nu aibă habar la ce echipă a fost transferat, iar clubul pentru care evolua a refuzat să îl lase să citească contractul pe care îl semnase.

„Am fost la alt nivel cu Schuster, care mi-a dat încredere. Urma să împlinesc 17 ani și Malaga voia să îmi prelungească contractul... acolo au început problemele. Aveam contractul de la tineret, undeva la 1200 de euro și eram la prima echipă de doi ani deja. I-am spus agentului meu, Pini Zahavi, că voiam să semnez un nou contract, până a venit apelul lui Schuster.

Mi-a spus că mă vedea încântat de ideea de a merge la Mondial cu Camerun, că eram tânăr și aveam nevoie de minute. Se gândea că trebuie să fiu împrumutat ca să pot să joc la Mondial și am găsit o echipă din Belgia care mă dorea, Zulte-Waregem. Totul mergea bine, până a apărut un tweet de al unui jurnalist din Malaga, care mă felicita că am semnat cu Apollon.

Mă gândeam că e o glumă, până am dat un telefon și mi s-a zis că am fost transferat la Apollon Limassol. Teoretic eram cedat în Belgia, ce mi s-a și confirmat, însă au ajuns la un acord să mă vândă în Cipru pe 500.000 de euro. Nu mi-a venit să cred. În toate documentele trimise familiei mele nu a apărut așa ceva. Eram în Spania eu și ei în Camerun, pentru că ei semnau, eu fiind minor.

Am tăcut și am mers să joc în Belgia, apoi și la Mondial și după m-a sunat antrenorul ca să revin la antrenamente. Atunci au apărut dubiile. De ce m-ar fi sunat antrenorul din Belgia dacă eu jucam doar șase luni împrumutat la el? Atunci mi s-a spus că am semnat pe doi ani, nu am înțeles nimic așa că am cerut să citesc contractul. Le-am cerut în franceză și mi-au spus că nu, că mi-l dau în flamandă. Am insistat până când mi-au zis că dacă nu semnez trebuie să plec.

La scurt timp după am descoperit că din ianuarie până în iunie am luat doar 2000 de euro, însă mi s-a spus că în Belgia mă vor plăti. Mi-au făcut un transfer de 30.000 de euro. Încă nu mă lăsau să citesc contractul, așa că agentul mi-a spus că dacă nu doresc să mai joc în Belgia să mă întorc la clubul meu, i-am zis că vreau.

L-am sunat pe delegatul de la Malaga și l-am întrebat când trebuie să mă întorc și mi-a zis: 'unde să te întorci?' I-am zis că în mod clar la Malaga și mi-a zis că am fost transferat la Apollon Limassol, că nu mai eram jucătorul Malagăi, m-am înfuriat. Nu înțelegeam nimic și primeam doar scuze din toate părțile, până când am putut într-un final să îmi văd contractul din Cipru. Mi-au făcut un contract pe trei ani. Nu îmi venea să cred. Eu nu voiam să joc acolo și în Belgia nu mă puteam întoarce. Am ajuns totuși în Cipru, am văzut orașul și am zis că nu se poate așa ceva, nu rămân. Am luat un zbor spre Franța, nu îmi închipuiam că o să îmi fac cariera acolo.

Am ajuns din Champions League la un sat din Cipru. Agenții mei probabil au lucrat totul cu Malaga, în acel moment le conveneau cei 500.000 de euro pe un jucător care mai avea 6 luni de contract. M-a deranjat extrem de tare totul. Din prima zi până în ultima a fost totul doar pentru bani”, a declarat Fabrice Olinga conform marca.com.

Malaga, Apollon Limassol, Zulte Waregem, Sampdoria, Viitorul, Mouscron și Rio Ave sunt echipele la care a mai fost legitimat Olinga. Cu toate astea, winger-ul nu a evoluat pentru Sampdoria și Viitorul niciun minut.

Olinga, lansat în fotbal de Samuel Eto'o, cu care a și jucat la echipa națională a Camerunului

Olinga s-a format la Fundația Samuel Eto'o și în februarie 2015 a fost împrumutat de la Apollon Limassol la Viitorul Constanța, unde însă nu a jucat niciun meci.

”Mă simt foarte bine. Am venit aici, unde totul mi se pare perfect”, declara atunci fotbalistul pentru site-ul oficial al clubului lui Gheorghe Hagi.

În transfer a fost implicată și Sampdoria, care deținea și ea o parte din drepturile jucătorului, motiv pentru care Eto'o a anunțat ulterior că va da în judecată clubul italian pentru că nu a respectat înțelegerea inițială cu privire la Olinga. Cei doi chiar jucaseră împreună la naționala Camerunului!