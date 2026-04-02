Nu la Cupa Mondială, ci în Major League Soccer, acolo unde a ajuns deja Louis Munteanu, jucătorul pe care CFR Cluj l-a vândut la DC United.

Denis Ciobotariu poate pleca de la Rapid

New England Revolution este în căutarea unui fundaș central și a pus ochii pe Denis Ciobotariu, fundașul central al lui Rapid.

Dintr-un jucător de bază la Rapid, Ciobotariu a ajuns să fie mai mult rezervă, iar, în vară, fotbalistul și-ar putea face bagajele și ar putea pleca de la formația giuleșteană.

”Ciobi” a fost aproape de un transfer și în perioada de mercato de iarnă, când formații precum Real Zaragoza, Darmstadt sau Kotowice s-au interesat de fundașul Rapidului. În cele din urmă, nu s-a concretizat o mutare, iar stoperul a rămas în Giulești.

Acum, un transfer apare din nou la orizont pentru Ciobotariu. Conform GSP, New England Revolution este dispusă să plătească în jurul a 1,5 milioane de euro.

Un milion de euro este cota de piață a lui Denis Ciobotariu, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon, Ciobotariu a evoluat în 19 meciuri și a reușit să marcheze în două rânduri.