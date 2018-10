Dupa Ionut Radu, inca un pusti roman se pregateste pentru Serie A! A fost chemat sa se antreneze cu vedetele echipei

Ionut Radu nu este singurul fotbalist roman care impresioneaza in Italia.

Un pusti in varsta de 17 ani se antreneaza cu echipa mare de la Sassuolo. Raul Sleau se antreneaza cu prima echipa a celor de la Sassuolo.



Romanul a devenit coleg de antrenament cu Boateng, Berardi si Matri.Sassuolo este una dintre revelatile acestui sezon de Serie A.



Raul Sleau a mai trecut pe la Metalul Aiud si Unirea Juniors inainte sa semneze cu Sassuolo. Tanarul a evoluat pentru echipele nationale de tineret under 16 si under 17.