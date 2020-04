ULTIMA ORA | Claudiu Keseru poate prinde un transfer spectaculos in plina pandemie! Ce oferta are pe masa internationalul roman si unde poate ajunge

Claudiu Keseru a primit o oferta neasteptata.

Atacantul roman de la Ludogorets, Claudiu Keseru (33 de ani) este foarte aproape sa prinda un transfer spectaculos. Chiar daca internantionalul roman are prestatii bune la Ludogorets, aceasta ar putea sa accepte oferta venita pe numele sau, din motive financiare.

Potrivit sportal.bg, Claudiu Keseru ar avea oferta de la Al-Rayyan, echipa din Qatar. Antrenorul lui Al-Rayyan este Diego Aguire, cel care l-a mai antrenat pe Keseru in 2015 la Al-Gharafa. Antrenorul le-a transmis seicilor ca il vrea pe Keseru sub coamnda sa, iar potrivit sursei citate, Al-Rayyan i-a propus un contract pe doua sezoane lui Keseru.

Keseru mai are contract cu Ludogorets pana in luna iunie a acestui an, astfel fotbalistul poate pleca liber la alta echipa. Al-Rayyan ocupa locul 2 in campionatul din Qatar cu 38 de puncte.