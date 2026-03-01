În minutul 80 al meciului dintre Elche şi Espanyol Barcelona, scor 2-2, atacantul echipei gazdă, Rafa Mir, a fost acuzat de insulte rasiste la adresa atacantului advers, Omar El Hilali. Meciul a fost întrerupt timp de trei minute, scrie news.ro.

Conform presei spaniole, arbitrul Iosu Galech Apezteguia a scris în raportul său: „În minutul 78, jucătorul numărul 23 al echipei RCD Espanyol, domnul Omar El Hilali, m-a informat că jucătorul numărul 10 al echipei Elche CF, domnul Rafael Mir Vicente, l-a strigat, spunându-i: «Aţi ajuns aici cu o barcă», o remarcă pe care niciun membru al echipei de arbitraj nu a putut-o auzi. Prin urmare, am activat protocolul antirasism, ceea ce a dus la o întrerupere a meciului de trei minute.”

Rafa Mir a negat incidentul şi a scăpat fără să primească un cartonaş, iar în minutul 90 chiar a egalat la 2, marcând din penalti pentru Elche.

Atacantul spaniol, care a jucat anterior pentru Valencia şi FC Sevilla, a fost, de asemenea, pus sub acuzare oficial şi aşteaptă un procesul pentru viol, dispus pe 13 octombrie, după descoperirea „probelor, nu a unor simple suspiciuni”. Presupusele evenimente datează din septembrie 2024 şi ar fi avut loc la domiciliul lui Rafa Mir. Obiectul procesului a fost stabilit de plângerile primite de poliţie din partea a două tinere pe care Rafa Mir le-ar fi întâlnit în cluburi de noapte.