„Transferul a fost deturnat!” Detaliile plecării lui Octavian Popescu în Grecia

Florin Vulturar , agentul fotbalistului, a oferit detalii despre mutare și a explicat cum negocierile au luat o altă direcție pe ultima sută de metri. Potrivit impresarului, decizia finală a fost influențată de o discuție cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii , foștii antrenori de la FCSB .

Mijlocașul ofensiv părăsește campionatul intern după un început de sezon în care a adunat opt prezențe, un gol și patru pase decisive în toate competițiile. Noua sa destinație este Levadiakos , formație din prima ligă a Greciei, deși planul inițial viza o altă echipă.

Cum a fost aleasă Levadiakos

„Discuţii au fost cu alte două echipe din Grecia. În tot acest timp, m-au sunat Elias şi Pinti şi aşa a fost deturnat transferul. Eram aproape să mergem în altă parte în Grecia, la Volos, unde a fost o discuţie şi la încă o echipă. Când am auzit despre interesul lor, a fost mult mai bine să meargă acolo, pentru că-l cunoaşte antrenorul, are colegi acolo şi am decis că e cel mai bine pentru el”, a transmis Vulturar.

Agentul vede această mutare drept o șansă excelentă pentru fotbalist de a progresa și de a ajunge ulterior la o formație de top, subliniind concurența puternică rămasă la FCSB.

„Zic că pentru el e o şansă mare să joace într-un campionat foarte puternic. Depinde de el, pentru că dacă e conectat 100% la fotbal poate face o figură foarte bună acolo şi, de ce nu, să rămână acolo. E foarte uşor să-l vadă cineva acolo şi să găsim o echipă mai mare. La talentul lui poate juca oriunde, e incredibil, iar dacă munceşte mai mult poate juca la orice echipă din Grecia, din România, oriunde. FCSB e o echipă foarte bună acum, a făcut transferuri foarte bune, iar fiecare jucător e de înlocuit. Tavi merge într-un campionat bun unde îşi poate demonstra calităţile”, a spus impresarul.