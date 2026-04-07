Dennis Man, indiciu despre viitorul său, direct de la sărbătoarea de titlu a lui PSV: "Nu am mai văzut așa ceva!"

PSV Eindhoven sărbătorește în această seară titlul cu numărul 27 din istoria clubului. 

Pentru Dennis Man, românul care a fost decisiv în cucerirea acestui trofeu prin cele zece goluri și șase pase decisive, este primul trofeu de campion pe care îl cucerește. 

Reacția lui Dennis Man, direct de la petrecerea lui PSV

Dennis Man a oferit o primă reacție după ce a devenit campion al Olandei cu PSV Eindhoven.

Direct din mijlocul petrecerii, internaționalul român a făcut câteva declarații. Man s-a declarat extrem de fericit și a mărturisit că speră ca acest titlu să fie doar primul din mai multe trofee câștigate alături de PSV.

Este cu adevărat uimitor, absolut fantastic. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Este primul meu campionat. Sunt foarte fericit să fac parte din această familie. Trebuie să repetăm asta și anul viitor. Sunt atât de mulți oameni. Suntem foarte fericiți că am câștigat trofeul. Este foarte important pentru acest oraș.

(n.r. Ești un tip petrecăreț?) Nu, nu prea, sunt un tip liniștit, dar acum trebuie să sărbătorim. Să ținem petrecerea până târziu în noapte”, a spus Dennis Man direct de la parada celor de la PSV Eindhoven.

