PSV a devenit campioană după remiza celor de la Feyenoord, 0-0 cu FC Volendam, rezultat care a făcut imposibilă orice schimbare în fruntea clasamentului.

Pentru Dennis Man, fostul jucător de la Parma, momentul de sărbătoare a fost însă urmat de o dezamăgire.

Dennis Man, rezervă neutilizată

La meciul cu Sparta Rotterdam, câștigat de PSV cu 2-0 în etapa a 30-a, internaționalul român nu a prins niciun minut. Deși s-a aflat pe banca de rezerve, antrenorul Peter Bosz a ales să nu îl trimită pe teren.

Situația nu este complet nouă pentru Man, care mai fusese rezervă neutilizată și la începutul lunii februarie, într-un meci de Cupă cu Heerenveen, câștigat de PSV cu 4-1, imediat după revenirea sa dintr-o accidentare.

PSV domină clar sezonul din Eredivisie, cu 74 de puncte și un avans consistent în fața rivalei Feyenoord, iar titlul a fost deja asigurat cu mai multe etape înainte de final.

Olandezii au publicat lista salariilor de la PSV după titlul câștigat. Dennis Man, pe locul 2

Lider autoritar tot sezonul, PSV Eindhoven are acum un avans de 17 puncte față de a doua clasată Feyenoord, cu 5 etape rămase de disputat din Eredivisie, astfel că echipa lui Dennis Man nu mai poate fi devansată.

După ce PSV și-a asigurat matematic titlul, revista olandeză Manly a făcut o recapitulare a lotului condus de Peter Bosz, prezentând cele mai mari salarii încasate de jucători. Dennis Man, cumpărat vara trecută de la Parma, se situează pe locul 2, cu un venit anual net de aproximativ 1.880.000 de euro.

Olandezii, care citează site-ul de specialitate Capology, notează că fotbalistul cel mai bine plătit de la PSV în acest sezon este fundașul american Sergino Dest (25 de ani), care câștigă 2,5 milioane de euro anual.