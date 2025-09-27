Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul

Fost jucător la FCSB sau Dinamo, Eric Bicfalvi și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Rusia. La începutul acestui an s-a despărțit de Ural Ekaterinburg, după nu mai puțin de 8 ani petrecuți la club.

Eric Bicfalvi, destinație neașteptată la 37 de ani



În februarie, Bicfalvi a semnat cu Oțelul, însă la începutul lunii august și-a reziliat contractul, lăsând de înțeles că este nemulțumit de minutele primite. Fostul internațional a părăsit clubul după 13 meciuri și două pase decisive reușite în tricoul gălățenilor.



La aproape două luni după despărțirea de Oțelul, Bicfalvi se îndreaptă spre o provocare inedită. Presa din Rusia scrie că fotbalistul român a fost ofertat de SindEkat, o echipă din Football Media League - competiție practic semiprofesionistă din Rusia, înființată în 2022, unde cluburile au în componență influenceri, foști fotbaliști importanți sau jurnaliști.



SindEkat este un club din Ekaterinburg, orașul în care Bicfalvi a petrecut nu mai puțin de 8 ani în perioada în care evolua pentru Ural.



"Dacă negocierile se vor încheia cu succes, Eric Bicfalvi va putea juca pentru noi imediat, având în vedere că fereastra de transferuri este deschisă", a transmis clubul SindEkat, potrivit E1.



Pe site-ul oficial al Football Media League, Eric Bicfalvi apare deja înregistrat la clubul SindEkat.

