FOTO Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul

Surpriză de proporții: unde a ajuns Eric Bicfalvi, la două luni după plecarea de la Oțelul
Eric Bicfalvi (37 de ani) a revenit în acest an în fotbalul românesc, însă a petrecut puțină vreme la Oțelul Galați, iar acum e liber de contract.

Eric Bicfalvi
Fost jucător la FCSB sau Dinamo, Eric Bicfalvi și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Rusia. La începutul acestui an s-a despărțit de Ural Ekaterinburg, după nu mai puțin de 8 ani petrecuți la club.

Eric Bicfalvi, destinație neașteptată la 37 de ani

În februarie, Bicfalvi a semnat cu Oțelul, însă la începutul lunii august și-a reziliat contractul, lăsând de înțeles că este nemulțumit de minutele primite. Fostul internațional a părăsit clubul după 13 meciuri și două pase decisive reușite în tricoul gălățenilor.

La aproape două luni după despărțirea de Oțelul, Bicfalvi se îndreaptă spre o provocare inedită. Presa din Rusia scrie că fotbalistul român a fost ofertat de SindEkat, o echipă din Football Media League - competiție practic semiprofesionistă din Rusia, înființată în 2022, unde cluburile au în componență influenceri, foști fotbaliști importanți sau jurnaliști.

SindEkat este un club din Ekaterinburg, orașul în care Bicfalvi a petrecut nu mai puțin de 8 ani în perioada în care evolua pentru Ural. 

"Dacă negocierile se vor încheia cu succes, Eric Bicfalvi va putea juca pentru noi imediat, având în vedere că fereastra de transferuri este deschisă", a transmis clubul SindEkat, potrivit E1.

Pe site-ul oficial al Football Media League, Eric Bicfalvi apare deja înregistrat la clubul SindEkat.

La echipa la care a fost legitimat Bicfalvi joacă deja alți doi foști fotbaliști de la Ural - Artem Fidler (41 de ani) și Vyacheslav Podberezkin (33 de ani), scrie Sports.ru.

Ce a spus Bicfalvi după plecarea de la Oțelul.

În acest sezon, Bicfalvi a fost integralist în primele două etape, dar apoi a fost trecut pe bancă și a prins doar câteva minute pe final în următoarele meciuri. El a adunat 13 apariții pentru gălățeni, cu două assisturi în total.

„Am vrut eu să plec să nu fiu o problemă pentru Oțelul. Nu stau să mă supăr sau să fiu o povară sau să fiu la număr...

Dacă vine o ofertă fotbalistică, o s-o analizez, nu mă las de fotbal! Mă duc acasă și vedem ce va fi mai departe. Momentan, beau o cafea, după care mă pun pe drum. De ce am plecat de la Galați? Ca o idee, nu mai vedeam un drum comun mai departe între mine și Oțelul!

Ca o concluzie, m-am simțit bine la Galați și doresc mult succes în continuare echipei, clubului, fanilor”, a declarat Eric Bicfalvi, conform GSP.

VIDEO Bicfalvi și-a vizitat recent fosta echipă din Rusia

