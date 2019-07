ULTIMA ORA | Unde va juca Florin Andone sezonul viitor! "Sunt pregatit sa dau totul"! Ce mesaj a transmis atacantul roman

Florin Andone a dezvaluit unde va juca sezonul viitor.

Cel mai bine cotat atacant roman, Florin Andone, a dezvaluit unde va juca sezonul viitor. Dupa ce Malaga si-a manifestat interesul pentru Andone si il doreste cu insistenta, Andone vrea sa continue in Premier League la Brighton.

"Anul trecut a fost foarte greu deorece am avut cateva accidentari la care nu m-am asteptat, a fost cel mai greu an din acest punct de vedere. Dar aceasta este realitatea fotbalului, ai urucusuri si coborasuri, uneori trebuie sa astepti si sa te odihnesti, dar bineinteles totul a fost diferit pentru mine. Campionatul si echipa au fost noi pentru mine si am avut un nou stil de joc, am incercat sa invat cat mai mult posibil si acum ma simt gata, stiu ce am de facut in acest an si stiu ce inseamna aceasta liga. Am avut o frumoasa pauza cu familia si cu prietenii si acum sunt gata sa incep noul sezon. Sunt emotionat deoarece este un nou an si ma simt pregatit start. Pauza a fost necesara pentru ca finalul sezonului trecut a fost dificil, foarte greu pentru toata lumea. Ne-am facut treaba si ne-am indeplinit obiectivul sa ne mentinem in Premier League si pentru toata lumea a fost important sa avem o pauza pentru a ne odihni psihic si reincarca din nou. A fost frumos pentru mine si ma simt ca un nou jucator, o persoana gata pentru noua campanie", a declarat Florin Andone pentru site-ul oficial al lui Brighton.

Andone:"Sunt pregatit sa ma antrenez din greu"



Brighton are un nou antrenor, iar Florin Andone spune ca este pregatit sa dea totul pentru noul sezon si va da totul ca sa ajute echipa.

"Cand vine un nou antrenor, toata lumea incepe de la zero. Toata lumea este la fel si acum trebuie sa muncim din greu pentru a-i arata ce putem face si ca suntem gata sa jucam si sa dam totul. Sunt pregatit sa ma antrenez si sa muncesc din greu pentru a ajuta echipa atunci cand va avea nevoie de mine", a mai spus Andone

Florin Andone a venit la Brighton in 2018 de la Deportivo La Coruna, in schimbul a 6 milioane de euro

Este cotat la 6 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com

Andone dorit la Malaga



Potrivit presei din Spania, Florin Andone este dorit de Malaga echipa care s-a luptat la promovarea in prima liga liga sezonul trecut. Malaga a terminat stagiunea trecuta pe locul 3 in liga a doua din Spania, a jucat barajul in barajul de promovare, dar a pierdut.

Principala problema a celor de la Malaga a fost in atac. Cei patru atacanti ai echipei au marcat in sezonul trecut 7 goluri, astfel ca Andone este vazut drept un salvator. Andone are o imagine si o cota foarte bune in fotbalul spaniol dupa ce a impresionat la Cordoba si Deportivo.