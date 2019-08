MECI IREAL pentru Sumudica la debutul pentur Gaziantep!!! 3 penalty-uri IMPOTRIVA lui in 25 de minute! E condus cu 3-0, un penalty a fost ratat

Start dur pentru Sumudica la Gazisehir!

Fenerbahce are 3-0 dupa 25 de minute! Au fost dictate 3 penalty-uri impotriva lui Gazisehir Gaziantep in primele 24 de minute. Doua au fost transformate, de Victor Moses (6) si Emre (24), iar unul ratat de fotbalistul nigerian (13)!

"Sunt foarte fericit ca m-am intors in Turcia. Voiam sa ma intorc. Mai aveam contract la Al Shabab, dar am vrut sa revin in Turcia. Obiectivul nostru la Gazisehir e sa scapam de retrogradare. Vom lupta pana la final. Mai vrem doi jucatori. Cei care au venit, au facut-o tarziu. Azi e primul meci pentru multi dintre cei care vor juca. Am adus 17 jucatori, avem nevoie de timp ca sa facem o echipa. Le multumesc sefilor mei pentru eforturi", a spus Sumudica inaintea partidei pentru beIN Sports.