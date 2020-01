Alexandru Chipciu ar putea ajunge in Turcia, dupa cum scriu si belgienii.

Alex Chipciu (30 ani) ar putea juca sub comanda lui Marius Sumudica in Turcia. Cei de la HLN scriu ca romanul ar putea pleca de la Anderlecht, dupa ce echipa pregateste o revolutie in lot. Chipciu vrea sa plece liber de contract de la Anderlecht si sa primeasca un salariu apropiat de cel din Belgia, 700.000 euro.

Contractul lui Chipciu expira la sfarsitul lui iunie si ar putea pleca pe gratis din Belgia.