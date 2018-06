Sumudica a dezvaluit cum l-au convins arabii: "Va fi unul dintre cele mai TARI campionate!" A refuzat o OFERTA de la o echipa calificata in grupele Europa League

Marius Sumudica a semnat cu o noua echipa.

Marius Sumudica este noul antrenor al celor de la Al Shabab. El a semnat un contract pe 2 ani cu un salariu de 800.000 de euro. El a dezvaluit ca a primit si o oferta de la Akhisarspor, insa a refuzat-o.

"Am glumit, eram chiaun de somn, in momentul in care m-am uitat pe telefon mi-am dat seama ca nu erau chiar atat de multe zerouri. Sa stiti ca eu am fost in dubiu, am avut o oferta din Turcia de la castigatoarea Cupei (Akhisarspor), o echipa direct calificata in grupele Europa League, lucru care ma stimula foarte mult.



Eu niciodata nu am pus pret pe partea financiara, e adevarat ca aceasta iti da confort. Nu pot sa fiu acum meschin sa spun ca nu lucrez si pentru bani. E adevarat, asta ne e meseria, trebuie sa castigi bani pentru linistea familiei. Voiam foarte mult sa raman in Turcia, in schimb aici sunt probleme foarte mari, dovada ca probabil doar la Fenerbahce va fi un antrenor strain, in rest sunt numai antrenori locali pentru ca au inceput sa plateasca in moneda proprie, in lira turceasca. Era foarte greu sa accept oferta care imi era facuta, trebuia sa multumesc si staff-ul. In plus, era greu sa aduc jucatori, plecam cu sanse minime pe cele doua drumuri, in competitia interna si cea externa.



Asta m-a facut sa iau decizia de a merge la Shabab, nu banii. Plus ca in Arabia Saudita chiar daca toata lumea se uita acum si face o comparatie cu ce s-a intamplat ieri, au pierdut 5-0, Arabia Saudita va deveni unul dintre cele mai puternice campionate de anul acesta datorita faptului ca ridica foarte mult nivelul cei 8 straini care au voie sa intre in primul 11. De anul acesta s-a dat voie la 8 straini fata de anul trecut cand erau doar 3. Toata lumea investeste, sunt foarte multi antrenori straini de valoare, Al Hilal l-a adus, de exemplu, pe antrenorul lui Sporting. Sunt foarte multi brazilieni, argentinieni, plus foarte multi jucatori de valoare care sunt platiti foarte bine. Asta m-a convins plus, nu in ultimul rand, recunosc, si partea materiala.



La Akhisar a fost antrenor Okhan Buruk, fostul mijlocas de la Galatasaray, care a jucat si la Inter, un baiat care a facut o treaba extraordinara aici. El a avut salariu 2 milioane de lire turcesti anul trecut, adica undeva pe la 400.000 de euro. Si i-a fost propus anul acesta dupa ce a castigat Cupa si a facut practic un profit de 8-10 milioane de euro, au vrut sa-i dea cu 10% mai mult, care practic nu insemna nimic pentru ca lira turceasca, sa va dau un exemplu, cand am ajuns eu aici era 3.9, acum este 5.5. Este o inflatie extraordinara, sunt alegeri prezidentiale. Va spun sincer, acum se pun numai antrenori turci, au fost adusi antrenori din liga a doua in prima liga, antrenori care au acceptat anumite conditii financiare. Nu era neaparat vorba de ce castigam eu, dar nu puteam sa ma duc la o echipa care facuse performanta, castigase Cupa, si a pierdut 4 jucatori, cei mai buni, neaducand nimic. Si mi s-a spus ca vor fi adusi jucatori liberi de contract si cu salarii de 3-400.000 de euro. Era foarte greu, eu stiu nivelul din Turcia, era foarte greu de a reusi. Si atunci am ales sa nu fac acest pas si sa merg in Arabia Saudita.



Voi avea o discutie cu presedintele clubului, va dati seama, imi doresc sa imi iau jucatori pe care ii cunosc, voi vedea ce se va intampla. Voi vedea lista de jucatori pe care ii avem, la ce putem renunta, incepe munca si voi vedea ce voi putea aduce. Am inteles ca au o academie foarte buna, cei doi jucatori care au fost in lotul Arabiei Saudite sunt tineri, plus titularul portii Tunisiei" a spus Marius Sumudica la Pro X.