Dupa CFR, un alt club cu care a negociat Sumudica si-a pus alt antrenor

Neftci Baku, echipa cu care Marius Sumudica a fost in discutii in ultima perioada, a anuntat astazi numirea lui Roberto Bordin, fostul antrenor al lui Sheriff Tiraspol.

Former Sheriff Tiraspol coach Roberto Bordin has signed a two year contract with Neftçi Baku pic.twitter.com/udrhTfouZH