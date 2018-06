Sumudica, licitatie la 100 000 de euro! Oferta de ultima ora si ce conditie a pus ca sa semneze

E bataie mare pe Sumudica. Arabii si turcii se lupta sa-l aduca.

Arabii au anuntat ca e antrenorul lor, dar castigatoarea ultimei cupe din Turcia vrea sa-l intoarca din drum pe Sumudica. Sumudica e in Turcia, in vacanta, si isi negociaza viitorul.



Al Shabab din Arabia Saudita vrea primul titlul dupa 8 ani si l-a prezentat pe Sumudica pe contul de twitter. "A semnat pe 2 ani'' au scris arabii.

Ca sa mearga in Arabia Saudita, Sumudica a cerut 100 de mii de dolari in plus la salariu. Turcii care au luat cupa in ultimul an au aflat ca Sumudica n-a semnat contractul si vor sa-l intoarca din drum. La orice echipa va ajunge, Sumudica a promis ca-l ia pe Alibec. FCSB cere 1,7 milioane de euro pe Alibec.