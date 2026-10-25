FOTO Starul uitat al fotbalului românesc: a fost om de bază, la Craiova, iar cota sa s-a dublat după plecarea din țară

Starul uitat al fotbalului românesc: a fost om de bază, la Craiova, iar cota sa s-a dublat după plecarea din țară Stranieri
Amir Kiarash
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La 26 de ani, George Cîmpanu s-a rupt de campionatul intern și și-a găsit fericirea fotbalistică în „Țara Marelui Zid“.

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Starul uitat al fotbalului românesc: a fost om de bază, la Craiova, iar cota sa s-a dublat după plecarea din țară

În ultimii ani, multe vedete ale Superligii noastre au eșuat în străinătate, cum au părăsit formații fruntașe din țară. Cazurile cu Florinel Coman și Adrian Șut sunt elocvente, în acest sens. Amândoi, oameni de bază ai FCSB-ului, au eșuat în fotbalul arab, primul în Qatar, al doilea în Emirate.

Dar avem și exemple fericite, ce-i drept puține (!), cu jucători care au plecat din Superliga noastră și, imediat, și-au găsit locul la o formație de peste hotare. În această categorie, îl putem include pe George Cîmpanu.

George Cîmpanu, cifre foarte bune în China, la Chongqing Tonglianglong

Mijlocașul de 26 de ani a părăsit FC Botoșani, la capătul sezonului 2025-2026, al doilea pentru el, la formația moldavă. Înainte de a ajunge aici, Cîmpanu a evoluat pentru UTA (2024-2025) și Universitatea Cluj (2023-2024). Cea mai bună perioadă a avut-o însă la Universitatea Craiova. Aici, Cîmpanu a bifat patru sezoane succesive: 119 meciuri, 12 goluri și 7 pase de gol, în total, pentru Știința.

Ajuns acum în China, Cîmpanu s-a adaptat repede într-o țară dificilă cu un fotbal fizic, dur. Românul a fost folosit, în 27 din cele 29 de etape jucate până acum. Bilanțul său, la Chongqing Tonglianglong: 7 goluri și 7 pase de gol. Unul foarte bun pentru un fotbalist aflat la prima sa experiență peste hotare.

În weekend, în penultima rundă din prima ligă chineză, Cîmpanu a contribuit la victoria de acasă pentru Chongqing Tonglianglong, scor 2-0, în meciul cu Qingdao Hainiu. Românul a deschis scorul, în minutul 19. Schimbat, în minutul 78, Cîmpanu a fost notat cu 7,7 de Flashscore, fiind al doilea cel mai bun jucător al gazdelor, după Amadou, notat cu 8,5.

Cu o etapă înainte de terminarea campionatului, Chongqing Tonglianglong e pe 9 din 16 în Superliga chineză, având 36 de puncte.

În urma evoluțiilor sale foarte bune în China, cota lui George Cîmpanu s-a dublat pe site-ul transfermarkt.com. În momentul plecării de la FC Botoșani, mijlocașul român valora 550,000 de euro. Astăzi, în dreptul său e trecută suma de 1 milion de euro.

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