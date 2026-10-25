VIDEO "La somn!" Gestul făcut de Reghecampf după ce FCSB a spulberat Rapid în derby

&quot;La somn!&quot; Gestul făcut de Reghecampf după ce FCSB a spulberat Rapid în derby Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, după ce a triumfat și în derby-ul cu Rapid, scor 4-1.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfFCSBRapid
Din articol

Gestul făcut de Reghecampf după ce FCSB a spulberat Rapid în derby

Condusă la pauză după golul lui Filip Stojilkovic, FCSB a arătat mult mai bine în repriza secundă. Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou (desemnat autorul meciului, după dubla reușită) și Joao Paulo au adus a treia victorie consecutivă pentru Reghecampf.

La meciul de pe Arena Națională au asistat peste 38.000 de spectatori, ceea ce l-a determinat pe Reghecampf să spună după meci că "a fost ca în vremurile bune". La finalul jocului, antrenorul de la FCSB a lăsat modestia la o parte și a părut să facă un gest îndreptat spre rivalii de la Rapid, după cum se poate vedea în clipul de mai jos.

Publicitate
  • Sursă video: FCSB Shop

Laurențiu Reghecampf: „Cred că ăsta este cel mai important lucru”

Antrenorul lui FCSB a vorbit despre ce l-a mulțumit la echipa lui în partida cu Rapid. Laurențiu Reghecampf a scos în evidență modul în care au jucat roș-albaștrii în repriza a doua, dar a explicat că a fost mulțumit și de prima parte.

Tehnicianul l-a scos în evidență pe Aymen Boutoutaou care a reușit o dublă.

„În primul rând, mă bucur foarte tare pentru echipă, pentru că primele două meciuri nu au fost ce ne-am dorit noi.

Am început meciul cu 1-0 pentru Rapid, dar am intrat în repriza a doua mult mai bine și ne-am dorit mult mai mult decât ei să marcă și să câștigăm meciul, cred că este cel mai important lucru, pentru că prindem încredere de la meci la meci.

V-am spus că îmi doresc să am o bancă puternic, din păcate David (n.r. Miculescu) nu a fost într-o zi bună, dar îi oferim în continuare încredere, pentru că ne dorim mai multe de la el.

Știam că Boutoutaou este un jucător cu o calitate incredibilă, asta i-am transmis și patronului. El e un jucător care ne va ajuta să ajungem acolo unde ne dorim.

În momentul în care echipa nu joacă și rezultatele sunt slabe, jucătorii care sunt aduși ca să fac diferența sunt criticați, dar eu nu vrea să răspund nimănui.

În general eu nu vorbesc foarte mult la pauză, încerc să dau libertate jucătorilor să se refacă, le zic două-trei lucruri.

Și în prima repriză cred că am avut ocazii și nu a fost o repriză așa de rea, ei au marcat un gol senzațional, probabil că va fi golul etapei. Nu a fost meritat

Știu că o să fie criticat, dar Garita este foarte important pentru jocul nostru. Nu l-am scos pentru că a jucat slab, ci pentru că s-a accidentat.

În afară de derby pe mine mă bucură foarte tare reacția jucătorilor, se poate și mai bine la nivelul jocului, dar în general sunt fericit că nu le-am dat posibilitatea celor de la Rapid să joace.

Echipa a făcut diferența, pentru mine asta e cel mai important, să am un grup puternic.

Atmosfera a fost incredible, ca în vremurile bune, m-am bucurat foarte mult că au fanii au fost într-un număr așa de mare și le mulțumim din suflet”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor
Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor
Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"
Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"
Ilie Dumitrescu, fără menajamente după FCSB - Rapid 4-1: „Greșeala lui 100%”
Ilie Dumitrescu, fără menajamente după FCSB - Rapid 4-1: „Greșeala lui 100%”
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield
CFR Cluj - Dinamo, de la 19:00, în etapa a 13-a din Superliga României. Are ac Șumi de cojocul portughezului Nuno Campos?
CFR Cluj - Dinamo, de la 19:00, în etapa a 13-a din Superliga României. Are ac Șumi de cojocul portughezului Nuno Campos?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”

Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”

„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”

„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor
Gigi Becali, decizie majoră în privința lui Laurențiu Reghecampf după FCSB - Rapid! Mesajul primit de antrenor
Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"
Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"
Ilie Dumitrescu, fără menajamente după FCSB - Rapid 4-1: „Greșeala lui 100%”
Ilie Dumitrescu, fără menajamente după FCSB - Rapid 4-1: „Greșeala lui 100%”
S-au actualizat șansele la titlu după FCSB - Rapid 4-1! Cele două mari favorite
S-au actualizat șansele la titlu după FCSB - Rapid 4-1! Cele două mari favorite
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 16:00. Duel tare pe Anfield
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

stirileprotv Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

stirileprotv Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

stirileprotv Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

stirileprotv Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!