A acceptat să dezvăluie câteva capitole pentru Sport.ro.

Realitățile crunte ale traficului de droguri în România. Povestea lui Alex Filip, fost polițist Antidrog

Iubitorii sporturilor de contact îl cunosc pe Alex Filip din ringul de kickboxing și din rolul său actual de promotor al unor gale de succes. Posesor al centurii negre la Kyokushin Karate, Alex și-a făcut un nume și în kickboxing, după ce a debutat în urmă cu mult timp în galele Superkombat, convins de Edi Irimia. Puțină lume știe însă că Filip a lucrat mulți ani în structurile de luptă împotriva crimei organizate, la Serviciul Antidrog Constanța.

La Poveștile Sport.ro, constănțeanul Alex Filip a vorbit despre cum își canalizează toată energia pentru a crește campioni în sporturile de contact, cum a pus cărămidă peste cărămidă în promoția Elite Fighting Championship. Recent, Cosmin Brumă, elevul său, a reușit o victorie spectaculoasă la Tulcea, unde l-a învins prin KO în prima repriză pe spaniolul Ismael El Brigui.

Alex Filip (41 de ani) a vorbit și despre idolii săi, dar și despre un capitol despre care discută de la rar spre foarte rar. A închis pagina acelei 'cărți', dar are pe retină toate secvențele și acum. La Antidorg a trăit și a văzut multe.

Interviu cu Alex Filip, fost polițist la Antidrog

Ai lucrat într-un oraș, Constanța, cu port... Bănuiesc că e cel mai greu de stăpânit..

Orașul cel mai greu de stăpânit în privința traficului și consumului de droguri este București. Orașul cel mai greu de stăpânit din punct de vedere al traficului internațional si tranzit este Constanța.

România încă - să sperăm că așa va rămâne pentru totdeauna - e țară de tranzit pentru traficul de droguri de mare risc la cantități mari. Noi nu avem deocamdată - sper să nu avem niciodată - traficanți, cu adevărat. Atunci când trebuie să iei o cantitate foarte mare, trebuie să o plătești. Nu merge cu cardul, pentru că trebuie să-și piardă urma cât mai repede.

Unde se duc?

Cantitățile cele mai mari care trec prin România sunt în tranzit. Merg spre Europa, spre tările mult mai dezvoltate. Însă sunt foarte multe situații când vin prin Portul Constanța. De-a lungul timpului au fost multe capturi impresionante, mai ales de cocaină. Ultima ispravă - văzută de toată lumea - au fost acele droguri 'pierdute' în mare, care au ajuns pe plajă în atâtea locuri, de atâtea ori.

Care e cea mai mare captură? Tu cu echipa ta?

Nu există o captură a noastră. Ca să fie captura ta trebuie să fie dosarul tău, începînd de la partea informativă, când vine cineva să-ți spună! Sau tu, din munca operativă și informativă, ajungi să știi despre o anumită persoană sau despre o anumită grupare de crimă organizată că ei comit o infracțiune că ei comit acele infractiuni.

Majoritatea capturilor foarte mari vin pe filiera internațională, partea informativă internațională. Sunt puține cazurile - cât am fost eu polițist / nu vreau să vorbesc despre alții - când noi am fost capabili să avem informatori sau să adunăm informații. Majoritatea vin din cooperarea internațională între instituții.

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Ce mesaj le transmiți celor care apelează la droguri ușoare și ce mesaj le transmiți părinților?

(oftează) Mi-aș dori ca toți cei care cred că nu vor ajunge niciodată să fie dependenți, care au în cap că fac o singură dată, de două ori sau zic 'dacă fac prietenii mei, eu de ce nu? - eu nu pățesc nimic' - mi-aș dori să asculte, nu doar să audă, să înțeleagă poveștile atâtor consumatori de droguri care au avut aceeași impresie. Care au crezut că nu vor ajunge dependenți, că nu-și vor distruge viața, că pot renunța oricând, că nu e atât de rău...

Alex Filip: "Câți copii morți am văzut, câți copii au luat-o razna de la droguri ușoare si s-au aruncat sau au avut tentative de suicid, crezându-se Superman, Batman"

Și ce se întâmplă cu ei?

Sunt foarte mulți dintre ei care au convingerea că nu e rău să consume... Să vadă ce am văzut eu! Câți copii morți am văzut, câți copii au luat-o razna de la droguri ușoare si s-au aruncat sau au avut tentative de suicid, crezându-se Superman, Batman, lucruri care par amuzante la început dar se termină cu deces. Câte familii distruse! Din păcate, drogurile sunt făcute pentru toate mediile sociale, păturile sociale, droguri de risc, de mare risc, droguri ieftine / droguri scumpe. Le găsești la colț de stradă sau în clubuile de lux, în anumite cercuri.

Impactul anturajului asupra consumului de droguri. "Mai bine singur decât cu un anturaj de acest gen!"

De ce se ajunge la asta?

Indiferent de mediul social, de educație, indiferent ce se întamplă acasă, sunt foarte mulți copii care cad pradă acestor vicii. De cele mai multe ori se întâmplă din cauza anturajului.

Ce le recomanzi?

Le-aș recomanda să aibă activități, să aibă grijă de anturaj, să aibă puterea de a se desprinde de acel anturaj. Mai bine singur decât cu un anturaj de acest gen! Atâtia copii am văzut care aveau un drum clar în viață, susținuți de părinți, și au ajuns în clinici cu probleme pe care n-au putut să le mai rezolve.