Pleacă de la FC Barcelona după un singur an! Cu ce club semnează

E vorba despre Oriol Romeu, care a fost adus în iulie 2023 de la Girona pentru 3.4 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 5 milioane. Acum, închizătorul e cotat de Transfermarkt la 2 milioane.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că mai sunt câteva detalii care se vor pune în cel mai scurt timp la punct cu privire la revenirea lui Romeu la Girona.

Italianul a mai punctat pe rețelele social media și faptul că Oriol Romeu va susține vizita medicală în weekendul acesta.

⚪️???????? Final details and medical this weekend for Oriol Romeu as new Girona player from Barcelona. pic.twitter.com/tdlM7PBdVW