OUT de la Barcelona! Crescut de La Masia, pleacă pe ușa din spate
Final neașteptat pentru Oriol Romeu la Barcelona. 

Oriol Romeu Barcelona
Crescut la faimoasa academie La Masia, mijlocașul de 33 de ani a părăsit clubul catalan. Barcelona a transmis un mesaj de rămas-bun sec pe rețelele sociale.

Revenit pe Camp Nou în vara lui 2023, după un sezon excelent la Girona, Romeu a început titular primele meciuri sub comanda lui Xavi, fiind văzut drept posibil înlocuitor pentru Sergio Busquets. Totuși, accidentările și concurența uriașă din lot l-au scos treptat din planurile antrenorilor Xavi și Hansi Flick.

În sezonul trecut, Romeu a adunat 37 de meciuri, dar doar 17 ca titular, bifând 1.434 de minute pe teren. Barcelona a decis să renunțe la el și pentru a elibera spațiu salarial, necesar pentru înregistrarea unor jucători tineri precum Gerard Martin.

La 33 de ani, mijlocașul crescut la La Masia rămâne acum liber de contract, după o carieră cu experiențe în Anglia, Germania și Spania. Deși s-a vorbit despre o revenire la Girona, mutarea nu s-a concretizat până acum.

