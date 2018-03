Stanciu, Nita si Vatajelu au antrenor nou! Sparta Praga a numit un om care n-a mai lucrat din 2015

Italianul Andrea Stramaccioni a fost demis in urma rezultatelor slabe din 2018.

Nita, Stanciu si Vatajelu au ramas fara omul care i-a adus in Cehia.

Italianul Stramaccioni a fost demis ieri, iar azi a fost numit cehul Pavel Hapal, 48 de ani. Fostul international n-a mai antrenat din 2015, cand a pregatit nationala U21 a Cehiei. Fiul sau este legitimat la echipa U17 a Spartei. El a condus deja antrenamentul de azi si are misiunea de a aduce Sparta in locurile fruntase. Sparta e pe locul 5, 5 puncte in spatele locului 2, care asigura calificarea in preliminariile Ligii Campionilor.

Viktoria PLzen conduce detasat campionatul din Cehia, cu 47 de puncte si un meci mai putin disputat. Echipa de pe locul 2, Slavia, are 38 de puncte.