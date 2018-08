Veste BOMBA pentru romanii de la Sparta Praga: antrenorul a fost DAT AFARA dupa primul meci al sezonului! 

Nita, Stanciu, Chipciu si Vatajelu au ramas fara antrenor!

Sparta Praga, echipa fotbalistilor romani Nicolae Stanciu, Alex Chipciu, Florin Nita si Bogdan Vatajelu, a anuntat vineri ca l-a demis pe antrenorul Pavel Hapal, a doua zi dupa infrangerea cu 0-2 suferita pe terenul formatiei sarbe Spartak Subotica in mansa intai a turului 2 preliminar al Europa League.

Conducerea Spartei l-a demis si pe secundul lui Pavel Hapal, Oto Brunegraf. Pana la numirea unui nou antrenor, de pregatirea echipei se va ocupa directorul sportiv Zdenek Scasny. Urmatorul meci va fi duminica, in campionat, impotriva lui Jablonec.

Stanciu, Chipciu si Nita au fost integralisti in meciul tur cu Spartak Subotica, iar Vatajelu nu a fost in lot. Returul contra formatiei din Serbia va avea loc pe 2 august. Daca va obtine calificarea, Sparta va juca in turul urmator cu gruparea daneza Brondby.

Hapal, un fost international ceh, care a implinit chiar vineri 49 de ani, o pregatea pe Sparta de la inceputul lui martie, cand l-a inlocuit pe italianul Andrea Stramaccioni. Sparta a incheiat pe locul 5 ultima editie de campionat.

Hapal, un fost mijlocas, a avut 21 de selectii pentru nationala Cehoslovaciei si 10 pentru cea a Cehiei. La nivel de echipe de club, el a evoluat mai ales la Sigma Olomouc, Dukla Praga, Bayer Leverkusen si CD Tenerife, iar in 2000 a imbracat pentru jumatate de an tricoul Spartei Praga. Hapal a fost coleg la Leverkusen cu mijlocasul roman Ionut Lupescu.

Hapal a agatat ghetele in cui in iunie 2002 si aproape imediat a inceput cariera de antrenor. El a pregatit echipele SFC Opava, Mlada Boleslav (Cehia), FC Nitra. MSK Zilina (Slovacia) si Zaglebie Lubin (Polonia). Cu Zilina, el a castigat titlul de campioana si calificarea in grupele Ligii Campionilor, in 2010 (printre adversarele eliminate in preliminarii fiind chiar Sparta), iar cu nationala Under 21 a Slovaciei a obtinut calificarea la EURO 2017.