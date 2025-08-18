Liber de contract după despărțirea de Damac, Stanciu a semnat în premieră cu un club din primele 5 campionate ale Europei. Căpitanul României a avut evoluții apreciate în primele jocuri la Genoa, iar la duelul cu Vicenza (3-0), din Cupa Italiei, a reușit să înscrie spectaculos.

Răzvan Raț: "Stanciu va fi un jucător de bază la Genoa. Patrick Vieira e mulțumit de el"



Stanciu se pregătește acum de primele meciuri în Serie A, iar Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, spune că românul va fi un jucător de bază sub comanda lui Patrick Vieira.



"Stanciu a arătat foarte bine și în meciurile de pregătire. A început cu gol și în Cupa Italiei, chiar dacă a fost contra unei echipe de Serie C. A avut realizări și e foarte important pentru moralul lui să înceapă bine.



Sperăm ca Stanciu să fie un jucător de bază și se pare că așa este. Patrick Vieira este mulțumit de Nicolae Stanciu și cred că va fi un jucător de bază în acest sezon", a spus Răzvan Raț, într-un interviu pentru PRO TV.



La meciul cu Vicenza, Nicolae Stanciu a fost urmărit din tribune atât de acționarul majoritar de la Genoa, Dan Șucu, cât și de Mircea Lucescu, selecționerul României.



"Stanciu are rolul lui. Este căpitanul echipei naționale și e foarte important pentru Mircea Lucescu ca acest căpitan al naționalei să aibă continuitate și să joace la club.



Mai departe, Stanciu nu e singur la națională și nu depinde doar de el. Cu cât sunt mai mulți jucători care evoluează la echipele de club, cu atât mai bine pentru Mircea Lucescu", a mai spus Raț.

Pentru echipa lui Nicolae Stanciu urmează debutul în noul sezon din Serie A, sâmbătă, 23 august, de la ora 19:30, contra lui Lecce, pe teren propriu.

Patrick Vieira l-a elogiat pe Nicolae Stanciu după debut

Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa, campion mondial cu Franța ca jucător în 1998, a vorbit pe larg despre Nicolae Stanciu la conferința de presă de după meciul din Cupa Italiei. Pe lângă gol, francezul a remarcat capacitatea de efort a optarului și motivația arătată la fiecare antrenament.



"Avem jucători care au sosit în această vară, precum Stanciu, care s-au pus cu adevărat la dispoziția echipei, iar acest aspect este foarte pozitiv. Stanciu are calitate, aduce liniște în teren, poate marca și poate oferi pase decisive. Va ajuta echipa pentru a fi și mai puternică în ultimii 30 de metri.



Nu sunt surprins că Stanciu a alergat foarte mult azi. Este primul care ajunge la sala de forță și ultimul care pleacă. Este foarte determinat să se perfecționeze din punct de vedere fizic și muncește din greu. Mobilitatea sa de azi a ajutat echipa să aibă superioritate la mijlocul terenului", a spus Patrick Vieira, potrivit Buoncalcioatutti.it.

VIDEO Nicolae Stanciu, gol pentru Genoa în meciul cu Vicenza

