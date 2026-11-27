Exclus de la Eyupspor, Horațiu Moldovan ar putea ajunge în Polonia

Horațiu Moldovan și-a început aventura în Turcia din postura de titular, însă după câteva eșecuri usturătoare ale lui Eyupspor, inclusiv un 0-8 contra lui Fenerbahce și un 0-4 împotriva lui Goztepe, românul a fost trecut pe banca de rezerve.

Eyupspor este ultima clasată din Turcia după 12 etape, cu doar 3 puncte acumulate, iar presa turcă a anunțat recent că au fost luate deja măsuri drastice din partea conducerii. Patru jucători, inclusiv Horațiu Moldovan, ar fi fost excluși din lot.

În cazul în care excluderea se va confirma, Moldovan ar trebui să revină la Atletico Madrid, formație de la care este împrumutat. Cu toate acestea, următoarea destinație a portarului ar putea fi campionatul Poloniei, scrie Transfery.info.

Polonezii amintesc că mai multe cluburi din Ekstraklasa, inclusiv Wieczysta Cracovia, s-au arătat interesate de serviciile lui Horațiu Moldovan, însă portarul a ales, în cele din urmă, să semneze în Turcia.

Vestea din Polonia vine după ce, în România, au apărut informații potrivit cărora Horațiu Moldovan ar fi dorit și de Universitatea Cluj.