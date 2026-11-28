Andrei Rațiu are o problemă reală și tot mai evidentă. În Spania, își face datoria, în mod exemplar, în cele mai multe partide jucate pentru Rayo. În schimb, la echipa națională, nu o dată s-a spus că e delăsător, superficial și de aici apar greșelile sale destul de mari.

Nu mai departe de acum 11 zile, Rațiu a comis-o, la Zenica, în meciul Bosnia – România, scor 2-1. Gafa sa de la finalul primei părți i-a permis lui Tahirovic să marcheze pentru 1-1 și să-i bage pe bosniaci în joc. Între timp, după revenirea la echipa de club, Rațiu a bifat două partide pentru Rayo Vallecano. În ambele a fost integralist cu prestații foarte bune!

Andrei Rațiu, printre cei mai buni oameni de la Rayo

Dacă în etapa precedentă din La Liga, Rayo a pierdut acasă, 0-1 cu Valencia, astăzi, în runda cu numărul 14, Rațiu și colegii săi au recuperat punctele irosite, săptămâna trecută.

În meciul din deplasare cu Real Betis, formație angrenată în grupa de Champions League, Rayo a obținut o victorie uriașă, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Jorge de Frutos, în minutul 72.

La oaspeți, Andrei Rațiu a fost integralist și printre cei mai buni oameni. Românul a fost notat cu 7,6 de Flashscore, în condițiile în care media echipei sale a fost de 7,2. Doar trei fotbaliști ai lui Rayo, mijlocașul Palazon (7,7), stoperul Ciss (8,2) și portarul Audero (8,1), au avut note mai mari, comparativ cu Rațiu.

După această victorie, Rayo Vallecano ocupă locul 13 din 20 în La Liga, având 15 puncte după 13 partide. Echipa e aproape de zona fierbinte a clasamentului, la trei puncte de poziția a 18-a, prima care duce în liga a doua.

În acest sezon, Andrei Rațiu a avut zece apariții, un gol și o pasă de gol pentru Rayo Vallecano.