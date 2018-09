SOC pentru romanii de la Sparta Praga! Stanciu a primit ROSU in minutul 90+9 dupa un fault SOCANT! Arbitrul si-a schimbat decizia cu ajutorul VAR

Sparta Praga a pierdut derby-ul cu Viktoria Plzen.

Florin Nita, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu au fost titulari pentru Sparta Praga in derby-ul cu campioana Viktoria Plzen, echipa aflata in grupele UEFA Champions League. Prochazka a marcat unicul gol al partidei in minutul 75 cu un sut din careu deviat, mingea sarind direct la vinclu din genunchiul unui coechipier al lui Nita.

Finalul a fost unul cu scantei! Desi arbitrul a acordat 5 minute de prelungire, partida s-a intins pana spre al 9-lea minut de prelungiri cand a fost eliminat Nicolae Stanciu! Acesta a lovit un adversar fara minge si a primit cartonas galben.

Arbitrul a decis sa apeleze la sistemul VAR si apoi i-a acordat direct cartonas rosu lui Stanciu! Acesta risca pana la 3 etape de suspendare dupa aceasta faza!