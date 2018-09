SPECIAL | Interviu cu Nicolae Stanciu in "Orasul de Aur". Visul de EURO si Mondial, cine ii va dobori recordul sumei de transfer si de unde vrea sa se retraga

Stanciu vrea sa-si incheie cariera la FCSB. Pana atunci, el vrea sa duca nationala la EURO si la primul Mondial dupa 24 de ani.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Stanciu a marcat primul gol al Romaniei in Nations League. Reusita din penalty cu Serbia poate fi decisiva pentru calificarea la EURO.



"Ne dorim din nou sa ajungem la un Campionat European, am fost in 2016 in Franta. Un vis al meu sau singurul lucru pe care mi-l doresc e sa putem sa calificam nationala la Mondial", spune el.

Stanciu e in topul celor mai scumpi romani, dar simte ca in curand se va face un transfer record. Mizeaza pe Coman, Man si Ianis Hagi.

"Sunt sigur ca fotbalistii tineri din Romania vor pleca pe sume mult mai mari decat am plecat eu, Chiriches si Gardos", mai spune el.

Stanciu, Nita si Chipciu se bat pentru titlu in Cehia. Nu vor sa se retraga din fotbal pana nu mai castiga un campionat cu FCSB. Stanciu vrea sa-l prinda pe Dica.

"Aveam mai multe tricouri cand eram mic, erau prin piata tricouri cu toti fotbalistii. Aveam o bluza de trening cu Steaua, tin minte ca era Dica atunci in mare voga", mai spune Stanciu.

Stanciu a fost convocat de Cosmin Contra pentru dubla cu Lituania si Serbia, care se vede la ProTV in luna octombrie.