Stanciu, gol in stilul lui Ronaldinho! Gol si pase de gol | Romanul face spectacol cu Liberec

La nationala cu pasele decisive, la Sparta Praga cu golurile. Nicolae Stanciu poate aduce 3 puncte de aur pentru Sparta dupa ce a driblat doi adversari.

Acesta a primit mingea in coltul terenului si dupa doua driblinguri reusite l-a executat pe portarul lui Liberec.

Stanciu se afla la al doilea gol din acest sezon. Click AICI pentru a vedea golul marcat de Nicolae Stanciu.

17' Nico Stanciu scores incredible goal after solo from the corner of the pitch. 1:0!!!!!