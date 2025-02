Queen's Park, echipă din Scottish Championship, a dat lovitura duminică seara pe Ibrox Stadium, 1-0 cu Rangers în turul 5 din Cupa Scoției, golul victoriei și al calificării fiind înscris de atacantul român Sebastian Drozd (21 de ani), fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro încă din 2022, când evolua la Millwall, în Anglia.

”Pfu, a fost un joc bun, echipa chiar a făcut un meci bun...

Și am avut așa un feeling atunci când am intrat pe gazon. Mi-am zis că, dacă mi se va oferi șansa, o să marchez! Și uite că s-a și întâmplat după două minute!

Sunt foarte fericit și, normal, mulțumit de cum s-a încheiat meciul cu Rangers”, a declarat Drozd pentru Sport.ro.

Ulterior, într-o intervenție la televiziunea Prima Sport facilitată de Sport.ro, Seb a rememorat cum a fost la un pas să semneze cu Academia Hagi: ”Când eram mai mic, aveam 16 ani, am mers la Academia Hagi. Nu știu, nu prea îmi plăcea România atât de mult, preferam Anglia. Nu zic nu, dar cred că e mai bine să stau aici, în Anglia sau Scoția. Atunci aveam 16 ani, nu doream să plec din Londra, de lângă familie, nu am vrut să mă mut”.

Sebastian Drozd pentru Sport.ro: ”Am jucat un meci la Chelsea, dar Millwall mi-a oferit apoi contract de profesionist”



În noiembrie 2022, Sport.ro îl prezenta în exclusivitate pe tânărul fotbalist născut în Londra din părinți români - tatăl din Maramureș și mama din Suceava.

”Înainte de pandemie, ajungeam în România în fiecare an, la bunici.

Fotbalul l-am început la vârsta de șase ani, la o echipă mică de aici, din Sunday League (n.r. - campionatele de amatori din Anglia în care meciurile se joacă duminică).

Debutul la seniori l-am avut la 17 ani, pentru Uxbridge (n.r. - Uxbridge FC, club înființat în anul 1871 care evoluează în Isthmian League South Central Division, echivalentul diviziei a opta din Insulă).

Am vrut însă să joc fotbal profesionist, a existat anul trecut interes față de mine inclusiv din partea lui Chelsea, am și jucat acolo un meci. Însă am ales în cele din urmă Millwall, care mi-a oferit apoi contract de profesionist (n.r. - Millwall evoluează și acum în Championship, liga a doua a fotbalului englez).

Joc second striker pentru că s-a schimbat sistemul la echipă, am deja trei goluri și trei assist-uri în unsprezece meciuri oficiale din acest sezon la Under 21. Am făcut și mai multe antrenamente cu seniorii, eu mă văd pregătit să și joc în Championship.

Dintre românii care joacă în Anglia, îi cunosc pe Cătălin Cîrjan (n.r. - atunci la Arsenal, acum la Dinamo) și pe Bogdan Marian (n.r. - portarul reprofilat jucător de câmp din lotul lui Watford, acum la Petrolul Ploiești).

Mi-ar plăcea să fiu luat în considerare pentru naționalele României, dar nu am fost contactat de nimeni până acum”, povestea atunci Seb Drozd în dialogul cu Sport.ro.