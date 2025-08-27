Andrei Borza, fundașul stânga al Rapidului, se alătură corului condus de selecționerul Mircea Lucescu și îi transmite un mesaj clar "tricolorului": Giuleștiul ar fi destinația ideală pentru a-și relansa cariera, sub comanda lui Costel Gâlcă.



Tânărul apărător giuleștean este convins că Ianis s-ar integra perfect în atmosfera de la Rapid și că antrenorul actual i-ar putea potența la maximum calitățile.



"Da, normal, Rapidul este o echipă foarte bună, muncitoare… Eu zic că Mister (n.r: Costel Gâlcă) îl poate face să joace în orice poziţie, să joace foarte bine şi să arate de ce este capabil", a spus Andrei Borza, pentru as.ro.



Ideea nu este nouă, Rapid manifestându-și interesul pentru fiul "Regelui" în mai multe rânduri. "Ni-l foarte dorim", spunea în trecut și patronul clubului vișiniu.



Transferul în Turcia, în aer



Aflat pe lista nou-promovatei Fatih Karagumruk, Ianis Hagi este ademenit cu un salariu de peste un milion de euro pe sezon. Totuși, situația echipei din Istanbul este una dificilă, ocupând ultimul loc în campionat după primele două etape, fără niciun punct.



Chiar selecționerul Mircea Lucescu a fost cel care a dezvăluit că mutarea nu este încă finalizată și i-a oferit lui Ianis alternativa surpriză: Rapid.



"Deocamdată, nu a semnat. Mai sunt niște probleme, am vorbit și cu Gică. În sfârșit, vom vedea. Ar trebui să semneze", a transmis Lucescu pentru Digisport, lăsând de înțeles că ușa Giuleștiului rămâne deschisă dacă negocierile cu turcii eșuează.

