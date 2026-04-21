Eissat, născut în Haifa, dar cu origini românești și debutat la prima reprezentativă de Mircea Lucescu în toamna anului trecut, ar putea fi vândut de Maccabi în această vară, anunță presa din Israel.

Presa israeliană: Maccabi Haifa, dispusă să îl vândă pe Lisav Eissat în România

Dinamo s-a arătat foarte interesată de serviciile lui Lisav Eissat în ultimele luni, însă s-a lovit de un "preț prohibitiv" solicitat de Maccabi Haifa, după cum spunea Andrei Nicolescu. Clubul din Israel s-ar fi răzgândit acum și ar fi dispusă să îl cedeze pe fundașul central, scrie Israel Hayom.

Având în vedere sezonul sub așteptări - doar locul 5 în campionat și eliminare în semifinalele Cupei - Maccabi Haifa pregătește mai multe schimbări importante, inclusiv în defensivă, iar vizat este Lisav Eissat, care a avut prestații modeste în ultima perioadă.

"Erorile repetate din acest sezon ale lui Eissat au atras numeroase critici, inclusiv suporterii reacționând cu huiduieli. Maccabi Haifa a decis că fundașul poate fi vândut în vară, iar tânărul are o reputație bună în România. Astfel, dacă va veni o ofertă bună în vară, va putea fi vândut", a notat Israel Hayom.

26 de meciuri a strâns Lisav Eissat în acest sezon la Maccabi Haifa. A marcat un gol și a oferit două pase decisive

La finalul lunii martie, Eissat a jucat în ambele meciuri ale României U21 din preliminariile EURO 2027: 1-0 vs. Kosovo și 3-0 contra lui San Marino.

Decizia lui Maccabi Haifa vine la aproximativ două luni după ce i-a prelungit contractul lui Lisav Eissat până în 2029 și i-a stabilit o clauză de reziliere în valoare de 2,8 milioane de euro.