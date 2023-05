Daniel Boloca, românul cu 6 minute în tricoul naționalei lui Edward Iordănescu și convocat apoi de selecționerul Roberto Mancini la reprezentativa Italiei, a câștigat Serie B cu Frosinone și va evolua din sezonul viitor în Serie A.

Într-un interviu pentru Pianeta Serie B, Boloca, om de bază la revelația Frosinone, și-a dezvăluit planurile de viitor.

Daniel Boloca despre Frosinone și naționala Italiei

”Dacă rămân la Frosinone? Aici nu lipsește nimic pentru a face performanță.

Clubul are o viziune pe termen lung și faptele o dovedesc. Sunt convins că gruparea noastră ar putea face performanță chiar și în categoria superioară.

Echipa națională (n.r. - a Italiei)? Nu mă aștept la nimic, tot ce știu este că vreau să mă perfecționez în continuare și nu mă interesează să-mi fixez alte obiective.

Echipa națională este un vis, dar la fel ar fi și o singură apariție în prima ligă”, a explicat mijlocașul central, convocat de selecționerul Roberto Mancini în decembrie anul trecut la un stagiu de pregătire la Coverciano.

Daniel Boloca despre antrenorul Fabio Grosso, campion mondial cu Italia

"Față de debut, cred că m-am schimbat complet, atât la nivel uman, cât și fotbalistic.

Din punct de vedere al caracterului m-am îmbunătățit, am crescut. La nivel fotbalistic, am devenit mai conștient de responsabilitățile mele, iar acest lucru m-a împins să mă străduiesc și mai mult în fiecare zi pentru a da tot ce am mai bun în joc.

Cei trei ani la Frosinone m-au ajutat foarte mult și nu voi înceta niciodată să îi mulțumesc lui Grosso (n.r. - antrenorul principal Fabio Grosso, fostul campion mondial) pentru că mi-a arătat o mare încredere încă de la început”, a mai spus Daniel Boloca pentru sursa citată.

Video cu Daniel Boloca în meciul-test jucat la naționala Italiei

Foto și video: FIGC