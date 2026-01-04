Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Kylian Mbappe (27 de ani) s-a accidentat la genunchiul stâng în timpul unui antrenament.



Ultimul meci pentru Mbappe a fost cel cu Sevilla din etapa #17, câștigat de Real Madrid cu 2-0, în care francezul și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 86.



Xabi Alonso: ”Am găsit înlocuitor pentru Kylian Mbappe”



Înainte de duelul cu Real Betis de duminică, ora 17:15, Xabi Alonso a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre Rodrygo, despre care a spus că este înlocuitorul ideal pentru accidentatul Kylian Mbappe.



”Rodrygo poate să joace oriunde în atac. Se află într-un moment bun, într-o formă bună. A jucat 3/4 meciuri grozav. Avem diferite opțiuni să-l înlocuim pe Kylian Mbappe, iar el este una dintre variante”, a spus Alonso, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

