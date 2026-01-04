Xabi Alonso: ”Am găsit înlocuitor pentru Kylian Mbappe”

Xabi Alonso: "Am găsit înlocuitor pentru Kylian Mbappe" La Liga
Francezul s-a ”rupt” la unul dintre antrenamentele galacticilor.

Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Kylian Mbappe (27 de ani) s-a accidentat la genunchiul stâng în timpul unui antrenament.

Ultimul meci pentru Mbappe a fost cel cu Sevilla din etapa #17, câștigat de Real Madrid cu 2-0, în care francezul și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 86.

Xabi Alonso: ”Am găsit înlocuitor pentru Kylian Mbappe”

Înainte de duelul cu Real Betis de duminică, ora 17:15, Xabi Alonso a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre Rodrygo, despre care a spus că este înlocuitorul ideal pentru accidentatul Kylian Mbappe.

”Rodrygo poate să joace oriunde în atac. Se află într-un moment bun, într-o formă bună. A jucat 3/4 meciuri grozav. Avem diferite opțiuni să-l înlocuim pe Kylian Mbappe, iar el este una dintre variante”, a spus Alonso, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Cândva cotat la 110 milioane de euro, Rodrygo a ajuns acum să valoreze doar 60 de milioane, după ce în era lui Carlo Ancelotti la Real Madrid fotbalistul nu a reușit să se impună în angrenajul acestuia.

Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Revine "fantoma" de la Rapid: "Face tot cantonamentul și va juca"
Scenariu incredibil la Cupa Africii! S-a calificat în „sferturi" după ce a condus doar 29 de minute în patru meciuri
Revine "fantoma" de la Rapid: "Face tot cantonamentul și va juca"
Ofertă de ultimă oră pentru Louis Munteanu! Au vrut să „îl fure" de la DC United
Tăticul ideal: Gael Monfils, mesaj copleșitor, înainte de ultimul sezon al carierei în ATP, în care joacă din 2004
„Acum sufăr." Carlos „Grinch" Alcaraz i-a stricat Crăciunul lui Ferrero, care a spus tot ce avea pe suflet
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Direct în primul "11" la FCSB! Mihai Stoica: "Ne-a impresionat pe toți!"

Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: "Au ajuns la o înțelegere"

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa în Antalya: „I s-a anulat zborul"

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul



Ofertă de ultimă oră pentru Louis Munteanu! Au vrut să „îl fure" de la DC United
Scenariu incredibil la Cupa Africii! S-a calificat în „sferturi" după ce a condus doar 29 de minute în patru meciuri
Revine "fantoma" de la Rapid: "Face tot cantonamentul și va juca"
Tăticul ideal: Gael Monfils, mesaj copleșitor, înainte de ultimul sezon al carierei în ATP, în care joacă din 2004
Mihai Stoica dezvăluie cum mulți jucători încearcă să-l păcălească pe Becali: "I-am zis: Gigi, atenție mare!"
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! "Nebunia" pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

