FCSB a plecat duminică dimineață în cantonament. Roș-albaștrii au organiza un stagiu de pregătire în Turcia, unde se vor pregăti la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie.
FCSB pleacă în cantonament! Ce amical a pregătit campioana și când a fost programat
Echipa pregătită de Elias Charalambous va sta următoarea săptămână și jumătate în Turcia.
FCSB pleacă în cantonament! Ce amical a pregătit campioana și când a fost programat
Foto: Cristi Pintea / Reporter Pro TV
Vineri, 9 ianuarie, FCSB o va întâlni pe Beșiktaș într-un joc de pregătire programat de la ora 16:00 a României.
”Campionii României se vor deplasa duminică, 4 ianuarie, în Turcia, acolo unde vor efectua un stagiu de pregătire.
Roș-albaștrii se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie, când este programată revenirea în țară, pentru partida cu FC Argeș.
Elevii lui Elias Charalambous au programată și o partidă amicală, pe 9 ianuarie (16:00 ora României), împotriva celor de la Beșiktaș, la Gloria Sports Arena”, a scris FCSB pe rețelele social media.
Lotul cu care FCSB a plecat în cantonament
Vali Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Lukas Zima, Andre Duarte, Juri Cisotti, Ștefan Târnovanu, Grahovac, Mihai Toma, Alexandru Stoian, David Popa, Denis Alibec, Dennis Politic, Dăncuș, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Risto Radunovic, David Miculescu, Tavi Popescu, Matei Popa, Luca Ciobanu, Darius Olaru, Mihai Lixandru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Mihai Popescu.
