GALERIE FOTO FCSB pleacă în cantonament! Ce amical a pregătit campioana și când a fost programat

FCSB pleacă &icirc;n cantonament! Ce amical a pregătit campioana și c&acirc;nd a fost programat Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa pregătită de Elias Charalambous va sta următoarea săptămână și jumătate în Turcia.

TAGS:
FCSBcantonamentAntalya
Din articol

FCSB a plecat duminică dimineață în cantonament. Roș-albaștrii au organiza un stagiu de pregătire în Turcia, unde se vor pregăti la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie.

FCSB pleacă în cantonament! Ce amical a pregătit campioana și când a fost programat

  • Whatsapp image 2026 01 04 at 090022
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Cristi Pintea / Reporter Pro TV

Vineri, 9 ianuarie, FCSB o va întâlni pe Beșiktaș într-un joc de pregătire programat de la ora 16:00 a României.

”Campionii României se vor deplasa duminică, 4 ianuarie, în Turcia, acolo unde vor efectua un stagiu de pregătire.

Roș-albaștrii se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie, când este programată revenirea în țară, pentru partida cu FC Argeș.

Elevii lui Elias Charalambous au programată și o partidă amicală, pe 9 ianuarie (16:00 ora României), împotriva celor de la Beșiktaș, la Gloria Sports Arena”, a scris FCSB pe rețelele social media.

Lotul cu care FCSB a plecat în cantonament

Vali Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Lukas Zima, Andre Duarte, Juri Cisotti, Ștefan Târnovanu, Grahovac, Mihai Toma, Alexandru Stoian, David Popa, Denis Alibec, Dennis Politic, Dăncuș, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Risto Radunovic, David Miculescu, Tavi Popescu, Matei Popa, Luca Ciobanu, Darius Olaru, Mihai Lixandru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Mihai Popescu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Cum a fost capturat Maduro at&acirc;t de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela p&acirc;nă la instalarea democrației
ARTICOLE PE SUBIECT
Dan Petrescu a rupt tăcerea: &bdquo;Tocmai am vorbit cu el. Urmează un tratament pentru &icirc;ncă o lună&rdquo;
Dan Petrescu a rupt tăcerea: „Tocmai am vorbit cu el. Urmează un tratament pentru încă o lună”
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare &icirc;n Premier League
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League
Sorana C&icirc;rstea, debut cu dreptul &icirc;n 2026 la Brisbane. Rezultatele rom&acirc;ncelor din Australia
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia
Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | &Icirc;n așteptarea lui Drăgușin!
Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!
Prima decizie luată de Anthony Joshua după teribilul accident din Nigeria
Prima decizie luată de Anthony Joshua după teribilul accident din Nigeria
PSG &ndash; Paris FC, LIVE pe VOYO de la 21:45! Derby-ul Parisului, pe &bdquo;Parc des Princes&rdquo;
PSG – Paris FC, LIVE pe VOYO de la 21:45! Derby-ul Parisului, pe „Parc des Princes”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Direct &icirc;n primul &rdquo;11&rdquo; la FCSB! Mihai Stoica: &rdquo;Ne-a impresionat pe toți!&rdquo;

Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa &icirc;n Antalya: &bdquo;I s-a anulat zborul&rdquo;

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa în Antalya: „I s-a anulat zborul”

&rdquo;Perla&rdquo; lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: &rdquo;S-a anturat cu cine nu trebuia!&rdquo;

”Perla” lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: ”S-a anturat cu cine nu trebuia!”

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul

Dublul campion cu FCSB a plecat de la echipă! Cu cine a semnat

Dublul campion cu FCSB a plecat de la echipă! Cu cine a semnat



Recomandarile redactiei
Sorana C&icirc;rstea, debut cu dreptul &icirc;n 2026 la Brisbane. Rezultatele rom&acirc;ncelor din Australia
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare &icirc;n Premier League
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League
Prima decizie luată de Anthony Joshua după teribilul accident din Nigeria
Prima decizie luată de Anthony Joshua după teribilul accident din Nigeria
Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | &Icirc;n așteptarea lui Drăgușin!
Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!
Leeds &ndash; Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:30! Derby de foc pe &bdquo;Elland Road&rdquo;
Leeds – Manchester United, LIVE pe VOYO de la 14:30! Derby de foc pe „Elland Road”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Rapid a plecat &icirc;n cantonamentul din Slovenia! Lotul convocat de antrenorul Neil Lennon și cine sunt cei cinci absenți
Rapid a plecat în cantonamentul din Slovenia! Lotul convocat de antrenorul Neil Lennon și cine sunt cei cinci absenți
Final &icirc;n FCSB - Anderlecht! Vicecampioana Rom&acirc;niei a condus, dar belgienii au &icirc;ntors rezultatul! Două goluri &icirc;nscrise pe final&nbsp;
Final în FCSB - Anderlecht! Vicecampioana României a condus, dar belgienii au întors rezultatul! Două goluri înscrise pe final 
Eșec pentru Rapid București &icirc;n al doilea amical al iernii
Eșec pentru Rapid București în al doilea amical al iernii
Adina Diaconu merge ceas &icirc;n Antalya! Ce au făcut la dublu-mixt Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu&nbsp;
Adina Diaconu merge ceas în Antalya! Ce au făcut la dublu-mixt Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu 
CITESTE SI
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

stirileprotv SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

stirileprotv De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!