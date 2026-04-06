Românii au cucerit Ungaria! Patru fotbaliști tricolori sunt lideri, al cincilea este pe locul 2

Luptă palpitantă pentru titlu în NB I.

Stefan Vladoiu, claudiu bumba, Deian Boldor, Paul Anton, Marius Corbu, ETO FC Gyor, ferencvaros
CITEȘTE ȘI: Uite de-aia îl vor și ungurii la națională! Marius Corbu, dublă-fulger și MVP în derby pentru Ferencvaros

ETO FC Gyor (foto) a învins-o pe teren propriu pe Nyiregyhaza cu 1-0, prin golul algerianului Nadir Benbouali (25 - din penalty), într-un meci din etapa cu numărul 28 din campionatul Ungariei.

La gazde, care sunt liderii campionatului, au jucat trei români: Ştefan Vlădoiu (din minutul 61), Claudiu Bumba (din minutul 81) şi Deian Boldor (din minutul 81), în timp ce mijlocaşul Paul Anton nu a făcut parte din lot.

Mijlocaşul român Marius Corbu a marcat primele sale goluri pentru Ferencvaros, în meciul câştigat de campioana en-titre cu 2-0 la Debrecen, duminică, în etapa a 28-a a primei ligi maghiare de fotbal.

Corbu, care a jucat tot meciul, a înscris în minutele 53 şi 60 pentru ”Fradi”, care se află pe locul 2 și are un meci mai puțin disputat.

Clasamentul din Ungaria

SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Mariana Tîrcă intră în luptă pentru alegerile de la Federația Română de Handbal. Ce post vizează
Mariana Tîrcă intră în luptă pentru alegerile de la Federația Română de Handbal. Ce post vizează
Arda Turan a vorbit despre Mircea Lucescu după victoria lui Șahtior Donețk! Mesaj pentru fostul selecționer
Arda Turan a vorbit despre Mircea Lucescu după victoria lui Șahtior Donețk! Mesaj pentru fostul selecționer
U-BT Cluj și CSO Voluntari în cupele europene! Una caldă, alta rece
U-BT Cluj și CSO Voluntari în cupele europene! Una caldă, alta rece
REPORTAJ | Timișoara, orașul care respiră fotbal în aerul din Liga 3. Speranța renașterii, reaprinsă pe malul Begăi
REPORTAJ | Timișoara, orașul care respiră fotbal în aerul din Liga 3. Speranța renașterii, reaprinsă pe malul Begăi
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu



Patru fotbaliști români se luptă pentru titlu în Ungaria! Gol ”bombă” cu călcâiul pentru un tricolor
Patru fotbaliști români se luptă pentru titlu în Ungaria! Gol ”bombă” cu călcâiul pentru un tricolor
Un român de națională a înscris în Ungaria! Este căpitanul echipei
Un român de națională a înscris în Ungaria! Este căpitanul echipei
Claudiu Bumba, Van Damme cu Spartacus! Roșu direct în derby după o lovitură cu piciorul asupra adversarului căzut
Claudiu Bumba, Van Damme cu Spartacus! Roșu direct în derby după o lovitură cu piciorul asupra adversarului căzut
Claudiu Bumba, sezon de vis în Europa! E lider în clasamentul golgheterilor, echipa e pe locul 1 și împarte vestiarul cu 4 români
Claudiu Bumba, sezon de vis în Europa! E lider în clasamentul golgheterilor, echipa e pe locul 1 și împarte vestiarul cu 4 români 
Măcel cu români în Ungaria: un tricolor a marcat după câteva secunde în 9-0!
Măcel cu români în Ungaria: un tricolor a marcat după câteva secunde în 9-0!
Start perfect pentru Claudiu Bumba! Trei goluri în primele două etape pentru liderul campionatului
Start perfect pentru Claudiu Bumba! Trei goluri în primele două etape pentru liderul campionatului
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

