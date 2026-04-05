”Marius Corbu (n.r. - Corbu Máriusz în original) a înscris o dublă în NB I pentru a doua oară în carieră - a mai marcat de două ori într-un meci din campionat acum trei ani și jumătate, când era jucătorul lui Puskas Akademia” .

MVP-ul partidei a fost internaționalul român Marius Corbu (23 de ani), care a marcat ambele goluri pentru ”Fradi”, în minutele 53 și 60. VIDEO AICI

Ferencvaros Budapesta s-a impus duminică seara pe terenul lui Debrecen, 2-0, într-un veritabil derby din NB I, prima ligă a Ungariei.

Marius Corbu, între România și Ungaria

Mijlocașul ofensiv, care poate juca și extremă, încă nu a debutat la prima reprezentativă a ”tricolorilor” și este în continuare dorit și de federația maghiară, care insistă de câțiva ani să-l ”transfere” în tricoul Ungariei.

De altfel, Corbu, care este ceangău din județul Bacău, are dublă cetățenie, română și maghiară, și de curând a apărut în două fotografii postate pe Facebook de Ferencvaros în care ține un drapel uriaș al Ungariei și poartă steagul țării vecine pe umeri (vezi galeria foto).

”M-au căutat de la naţională, nu Marco Rossi (n.r. - selecționerul Ungariei din 2018 până astăzi) personal, ci staff-ul naţionalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine şi că vor încerca totul pentru a face posibil acest lucru. Din păcate, nu s-a putut.

Este o situaţie foarte dificilă, dar sunt şi fericit pentru că înseamnă că fac ceva bine. Sunt foarte tânăr, în fotbal totul se poate schimba de la o zi la alta. Dacă nu profit de aceste şanse, atunci s-ar putea să-mi fie rău”, explica în 2022 Marius pentru presa maghiară.

Internațional de juniori și de tineret al României, el a fost convocat și la prima noastră reprezentativă, dar de fiecare dată doar pe listele preliminare de stranieri.

Ferencvaros a plătit 1,5 milioane de euro pe mijlocașul român

Până să ajungă în ianuarie la Ferencvaros, Corbu a mai evoluat la seniori pentru FK Csikszereda, Puskas Akademia, Csakvar și APOEL Nicosia.

Campioana en-titre a Ungariei a plătit aproximativ 1,5 milioane de euro ciprioților de la APOEL pentru transferul fotbalistului român.

Clasamentul din NB I