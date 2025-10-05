Mijlocaşul român Paul Anton (34 de ani, 13 selecții la națională) a marcat golul echipei ETO Gyor, care a remizat în deplasare cu Debrecen VSC, 1-1, sâmbătă, în etapa a noua a primei ligi maghiare de fotbal (NB I).

Fostul internaţional maghiar Balazs Dzsudzsak (38 ani) a deschis scorul (49), dar Anton, căpitanul lui Gyor, a egalat în minutul 66 din penalty.

Patru români la ETO Gyor



La Gyor au fost titulari foştii internaţionali români Paul Anton (integralist) şi Claudiu Bumba (schimbat în minutul 90+3).

Fundaşul Deian Boldor a fost rezervă, iar Ştefan Vlădoiu nu s-a aflat în lotul oaspeţilor.

Anton are 2 goluri marcate în acest sezon în 5 partide.

Paksi FC este lider, cu 18 puncte (8 jocuri), urmată de Debrecen, 15 (9), Ferencvaros, 14 (7), MTK Budapesta, 13 (9), Gyor, 13 (8) etc.

