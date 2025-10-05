VIDEO Un român de națională a înscris în Ungaria! Este căpitanul echipei

Un rom&acirc;n de națională a &icirc;nscris &icirc;n Ungaria! Este căpitanul echipei Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Punct important obținut de Gyor în NB I.

TAGS:
Paul AntonDeian Boldorclaudiu bumbaEto GyorStefan Vladoiu
Din articol

Mijlocaşul român Paul Anton (34 de ani, 13 selecții la națională) a marcat golul echipei ETO Gyor, care a remizat în deplasare cu Debrecen VSC, 1-1, sâmbătă, în etapa a noua a primei ligi maghiare de fotbal (NB I).

Fostul internaţional maghiar Balazs Dzsudzsak (38 ani) a deschis scorul (49), dar Anton, căpitanul lui Gyor, a egalat în minutul 66 din penalty.

Patru români la ETO Gyor

La Gyor au fost titulari foştii internaţionali români Paul Anton (integralist) şi Claudiu Bumba (schimbat în minutul 90+3). 

Fundaşul Deian Boldor a fost rezervă, iar Ştefan Vlădoiu nu s-a aflat în lotul oaspeţilor.

Anton are 2 goluri marcate în acest sezon în 5 partide.

Paksi FC este lider, cu 18 puncte (8 jocuri), urmată de Debrecen, 15 (9), Ferencvaros, 14 (7), MTK Budapesta, 13 (9), Gyor, 13 (8) etc. 

Foto: ETO FC

Info: Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
Un nou ciclon va lovi Rom&acirc;nia, &icirc;ncep&acirc;nd de duminică noapte. Meteorologii au spus c&acirc;t timp va ține noua serie de averse
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
Zi de foc &icirc;n Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG și Monaco. Lyon, &icirc;nvinsă &icirc;n prelungiri. Toate meciurile, LIVE pe VOYO!
Zi de foc în Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG și Monaco. Lyon, învinsă în prelungiri. Toate meciurile, LIVE pe VOYO!
Brentford - Manchester City, ACUM pe VOYO! GOOOOOOL SENZAȚIONAL Erling Haaland, s-a rupt iar Rodri
Brentford - Manchester City, ACUM pe VOYO! GOOOOOOL SENZAȚIONAL Erling Haaland, s-a rupt iar Rodri
FCSB &ndash; Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30! Meci crucial pentru trupa lui Becali. Echipele de start
FCSB – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30! Meci crucial pentru trupa lui Becali. Echipele de start
Răzvan Lucescu, sub presiune la Salonic! Anunțul făcut de m&acirc;na sa dreaptă &icirc;nainte de derby
Răzvan Lucescu, sub presiune la Salonic! Anunțul făcut de mâna sa dreaptă înainte de derby
Adrian Petre, hat-trick &icirc;n 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și &rdquo;evoluție fantastică&rdquo;
Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist &icirc;n Zwolle - PSV

Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după &rdquo;bijuteria&rdquo; reușită &icirc;n meciul cu Genclerbirligi: &rdquo;Nu sunt mulțumit!&rdquo;

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după ”bijuteria” reușită în meciul cu Genclerbirligi: ”Nu sunt mulțumit!”

Gazzetta dello Sport a descris &icirc;n două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga &icirc;i va lua locul la U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga îi va lua locul la U Cluj

Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: &rdquo;Nu cred că va ma juca prea mult!&rdquo;

Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”

FCSB pregătește oferta: Aștept OK-ul de la Gigi! Un om &icirc;n care am &icirc;ncredere

FCSB pregătește oferta: "Aștept OK-ul de la Gigi! Un om în care am încredere"



Recomandarile redactiei
Ștefan Baiaram, OUT! Decizie surprinzătoare a lui Mirel Rădoi: &rdquo;Nu vreau să risc!&rdquo;
Ștefan Baiaram, OUT! Decizie surprinzătoare a lui Mirel Rădoi: ”Nu vreau să risc!”
Surprizele pregătite de Gigi Becali pentru meciul cu Universitatea Craiova! Primul 11 al lui FCSB
Surprizele pregătite de Gigi Becali pentru meciul cu Universitatea Craiova! Primul 11 al lui FCSB
Adrian Petre, hat-trick &icirc;n 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și &rdquo;evoluție fantastică&rdquo;
Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică”
Răzvan Lucescu, sub presiune la Salonic! Anunțul făcut de m&acirc;na sa dreaptă &icirc;nainte de derby
Răzvan Lucescu, sub presiune la Salonic! Anunțul făcut de mâna sa dreaptă înainte de derby
Brentford - Manchester City, ACUM pe VOYO! GOOOOOOL SENZAȚIONAL Erling Haaland, s-a rupt iar Rodri
Brentford - Manchester City, ACUM pe VOYO! GOOOOOOL SENZAȚIONAL Erling Haaland, s-a rupt iar Rodri
Alte subiecte de interes
Start perfect pentru Claudiu Bumba! Trei goluri &icirc;n primele două etape pentru liderul campionatului
Start perfect pentru Claudiu Bumba! Trei goluri în primele două etape pentru liderul campionatului
Paul Anton, strigăt de nemulțumire după ce UTA a fost eliminată din Cupa Rom&acirc;niei. Ce l-a deranjat și ce zice despre Rednic
Paul Anton, strigăt de nemulțumire după ce UTA a fost eliminată din Cupa României. Ce l-a deranjat și ce zice despre Rednic
Echipa rom&acirc;nilor din Ungaria, cu un pas &icirc;n grupa unică Conference League! Notele primite de tricolori
Echipa românilor din Ungaria, cu un pas în grupa unică Conference League! Notele primite de "tricolori"
Echipa rom&acirc;nilor din Ungaria, calificare dramatică &icirc;n play-off-ul Conference League! Un fost dinamovist a fost decisiv
Echipa românilor din Ungaria, calificare dramatică în play-off-ul Conference League! Un fost dinamovist a fost decisiv
Claudiu Bumba, Van Damme cu Spartacus! Roșu direct &icirc;n derby după o lovitură cu piciorul asupra adversarului căzut
Claudiu Bumba, Van Damme cu Spartacus! Roșu direct în derby după o lovitură cu piciorul asupra adversarului căzut
Claudiu Bumba, sezon de vis &icirc;n Europa! E lider &icirc;n clasamentul golgheterilor, echipa e pe locul 1 și &icirc;mparte vestiarul cu 4 rom&acirc;ni&nbsp;
Claudiu Bumba, sezon de vis în Europa! E lider în clasamentul golgheterilor, echipa e pe locul 1 și împarte vestiarul cu 4 români 
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!