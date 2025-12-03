Titularizat de Daniele De Rossi în optimile Cupei Italiei, mijlocașul român a fost martor la o înfrângere severă suferită de Genoa în fața Atalantei, scor 0-4. Presa din Peninsulă a taxat dur prestația internaționalului român, considerându-l unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren.



Jurnaliștii de la TMW l-au notat pe Stanciu cu 4. Italienii au caracterizat evoluția sa drept "inexistent", subliniind că românul nu a fost niciun moment în mijlocul acțiunii. În cele 70 de minute petrecute pe teren, înainte de a fi schimbat cu Hugo Cuenca, Stanciu nu a reușit să conteze în ofensivă, într-un meci în care Genoa a fost dominată autoritar și a jucat în inferioritate numerică încă din prima repriză, după eliminarea lui Fini: "Inexistent, nu a fost niciodată în mijlocul acțiunii."



Discrepanță uriașă între note



În ciuda analizei necruțătoare pe care i-a făcut-o presa din Italia, site-urile de statistică au oferit o perspectivă diferită asupra jocului făcut de Stanciu. SofaScore i-a acordat nota 7, a doua cea mai mare din echipa sa după Frendrup, luând în calcul cele 35 de atingeri de balon și efortul depus.



Totuși, lipsa șuturilor la poartă, zero driblinguri reușite și cele 11 mingi pierdute au cântărit decisiv în ochii criticilor care așteptau un impact imediat de la mijlocașul care nu mai bifase minute oficiale din 29 septembrie. Pentru trupa lui De Rossi urmează duelul cu Udinese din Serie A.

