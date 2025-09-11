Vladislav Blănuță a fost transferat de la FCU Craiova de formația din Ucraina, în schimbul a 1,8 milioane de euro, dar suma poate ajunge la 2,4 milioane de euro cu tot cu bonusuri.

Atacantul născut în Republica Molodova a avut probleme la câteva zile după ce i-a fost anunțat transferul. Blănuță a fost acuzat de către ucraineni că a făcut propagandă pro-rusă.



Dorin Goian, despre problema pe care ar putea să o aibă Blănuță în Ucraina



Dorin Goian a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre transferul atacantului și a recunoscută că este o afacere excelentă făcută de Adrian Mititelu.

Fostul fotbalist al naționalei României a scos în evidență și faptul că Blănuță a mers într-un campionat complicat din pricina războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Eu zic că e un deal (n.r. o afacere) bun, din punct de vedere financiar pentru Craiova, dar nu am mai urmărit campionatul Ucrainei de când a fost acest război, pentru că e greu și pentru ei. Joacă în altă țară, nu e chiar atât de ușor.

E un impediment pentru toți fotbaliștii care joacă acolo, pentru că oricât de mult nu ar conta pentru partea financiară, îi apasă pe jucători acest război și sunt sigur că mai toți cei care joacă în campionatul Ucrainei resimt acest lucru”, a spus Dorin Goian în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Vladislav Blănuță a debutata într-un meci amical împotriva echipei din eșalonul secund al Ucrainei, Lesniki.

12 goluri și patru pase decisive a reușit atacantul român în 37 de partide jucate în tricoul lui ”U” Cluj, în stagiunea trecută.

2 milioane de euro este cota lui Vladislav Blănuță, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

