Revenit după problemele medicale acuzate în prima parte a campionatului, Louis Munteanu a început să fie titular la gruparea din Washington, iar acum a ajuns la două goluri consecutive cu gol marcat.

Louis Munteanu, gol pentru D.C. United în meciul cu New York City FC

Duminică seară, fostul atacant de la CFR Cluj a deschis scorul în partida de pe terenul lui New York City FC.

În minutul 29, după o repunere lungă de la margine și o nesincronizare în apărarea lui New York City FC, Louis Munteanu a profitat și a împins mingea în plasă din careul mic.