Un "UEFAntastic" ii poate lua locul lui Petrea, daca rateaza titlul! Becali si-a facut planul pentru un eventual nou esec

Un jucator emblematic al echipei, care a fost la un pas de finala Cupei UEFA, in 2006, ar putea deveni antrenor din vara.

Daca FCSB va rata castigarea titlului pentru al saselea sezon consecutiv, Toni Petrea nu va mai ocupa functia de antrenor principal. "Cand castiga, e tare ca piatra. Daca pierde, la revedere, nu mai e nicio piatra. Eu am pus piatra de temelie la FCSB, echipa care va fi campioana. Daca nu se intampla asta, gasim pe altul, gasim alt apostol, nu e problema", a declarat Becali saptamana trecuta.



Petrea a avut un sezon regulat foarte bun, terminand prima faza a campionatul pe primul loc, cu un punct peste CFR Cluj si cu sapte avans fata de CSU Craiova. Dar, in ultimele doua saptamani, tehnicianul a pierdut Supercupa Romaniei, dupa lovituri de departajare cu CFR Cluj, si a remizat cu Sepsi, 1-1, in ultima etapa a sezonului regulat, si a pierdut pe teren propriu, 1-2, tot in fata covasnenilor, in play-off.

Petrea ar fi frustrat, la randul sau, la fel ca ultimii antrenori care au stat pe banca FCSB, pentru ca primeste critici pentru rezultatele mai slabe, pentru schimbari inoportune de tactica si de jucatori, dar patronul ii impune jucatori in primul "11" si ii transmite schimbarile pe banca, prin telefon. Antrenorul se teme ca ii va fi grav afectata imaginea de om integru si ca va prinde greu noi contracte, el fiind chiar ridiculizat de rivalii de pe banca lui CFR Cluj, care i-au strigat batjocoritor, in timpul unei discutii mai incinse la marginea terenului, "Toni, la telefon! Toni, du-te repede la telefon!".

DORIN GOIAN, FAVORIT PENTRU INLOCUIREA LUI PETREA

Din informatiile Sport.ro, principalul favorit sa preia echipa, in situatia in care "ros-albastrii" rateaza un nou titlu de campioana si calificarea in preliminariile Champions League, este Dorin Goian (40 ani). Acesta a jucat timp de aproape cinci sezoane pentru FCSB, castigand doua titluri de campion in Liga 1 si un trofeu Supercupa Romaniei, fiind om de baza in echipa care a pierdut dramatic calificarea in finala Cupei UEFA, in 2006, si fiind considerat unul dintre cei mai valorosi fundasi care au imbracat tricoul echipei bucurestene in ultimii 15 ani.



Goian a fost unul dintre jucatorii favoriti ai patronului Gigi Becali, dar are o relatie mai rece cu presedintele Valeriu Argaseala, dupa ce a dat clubul in judecata pentru a-si recupera unele restante financiare neonorate de club. El a obtinut licenta PRO UEFA, in ianuarie 2021, in aceeasi grupa cu selectionerii Adrian Mutu si Mirel Radoi, are o experienta de trei ani ca antrenor principal, la Bucovina Radauti si Foresta Suceava, si a mai ocupat functia de presedinte la ultimul club.

"Goe" ar urma sa le calce pe urme fostilor coechipieri Radoi si Dica, care au antrenat si ei echipa in ultima vreme, si i-ar fi creat o parere buna lui Gigi Becali pentru ca a cerut mereu o impacare intre MApN si FCSB in privinta marcii "Steaua" si a folosirii in comun a stadionului Ghencea. ”E putin cam devreme sa ma gandesc acum la Steaua (n.r.- FCSB). Clar, mi-as dori enorm de mult, intr-un viitor, sa am sansa sa antrenez acolo", spunea Goian anul trecut.

CINE AR MAI FACE PARTE DIN STAFF

Goian ar fi primit girul lui Cosmin Olaroiu, un sfatuitor cu influenta al lui Gigi Becali, care l-a avut jucator si l-ar fi caracterizat ca o persoana cerebrala, cu personalitate in vestiar si diplomat cu superiorii. Goian s-ar fi aflat in discutii, in ultimii ani, cu Poli Iasi, FC Botosani, Aerostar Bacau si Romania U21. Goian ar putea veni la FCSB alaturi de "secundul" Daniel Balan, care s-a aflat sub contract cu Steaua / FCSB, intre 2001 si 2010, urmand ca staff-ul sa fie completat cu preparatorului fizic Thomas Neubert, antrenorul cu portarii Marius Popa si delegatul / "secundul" Mihai Pintilii.

De-a lungul carierei de jucator, Goian a evoluat pentru Gloria Buzau (1999-2000), Foresta Falticeni (2001-2002), Ceahlaul Piatra Neamt (2002-2003), FCM Bacau (2003-2005), FCSB (2005-2009), Palermo (2009-2011), Glasgow Rangers (2011-2012), Spezia (2012-2013) si Asteras Tripoli (2013-2016). Are 60 de selectii si 5 goluri pentru echipa nationala de seniori, cu care a participat la Euro 2008.