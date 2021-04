Aici ar putea ajunge Dan Petrescu! Antrenorul a fost vazut recent la un meci dintr-un campionat puternic

Dan Petrescu ar putea ajunge la Aris Limassol.

Potrivit Telekom Sport, clubul cripiot a fost controlat de Stavrous Demisthenous, cu care Dan Petrescu are o relatie excelenta. Aris Limassol este aproape de promovarea in prima liga, fiind la egalitate de puncte cu liderul Paeek.

Fostul antrenor al CFR Cluj, Petrescu e liber de contract din februarie, cand s-a despartit de Kayserispor. In prezent se afla in Cipru, unde a urmarit meciul dintre Apollon Limassol si AEK Larnaca, fiind fotografiat de jurnalistii de la Kerkida.

"Am fost informati ca Dan Petrescu mentine relatii excelente cu fostul presedinte al lui Aris, Stavros Demosthenous. Romanul se afla in Cipru in aceste zile si nu a ratat oportunitatea de a vedea meciul de pe Tsirion de aproape", au scris cei de la Kerkida.