Razvan Marin, laudat de Ajax dupa debutul excelent! Ce i-a impresionat pe olandezi: "Si-a asumat imediat asta"

Razvan Marin a jucat 45 de minute in amicalul cu Basaksehir.

Razvan Marin a fost laudat de cei de la Ajax pentru prestatia sa in meciul de debut la noua sa echipa.

Ajax a invins cu 2-1 echipa turca Basaksehir, intr-un meci amical.

Nou-venitii Razvan Marin si Quincy Promes au fost titulari si au jucat primele 45 de minute in tricoul lui Ajax.

"Ambii jucatori au intrat in actiune in primele 45 de minute si s-au facut imediat remarcati", noteaza site-ul oficial al lui Ajax.

Cei de la echipa au remarcat ca Razvan Marin a fost un adevarat lider pe teren.

"Mijlocasul roman, transferat de la Standard Liege, si-a asumat imediat responsabilitatea in teren. El a fost format la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi in tara natala si a jucat pentru FC Viitorul Constanta. Marin vrea sa arate in viitor tot ce poate face publicului din Amsterdam", se arata in articolul citat.

Razvan Marin a marturisit dupa meci ca el a fost desemnat de antrenor drept responsabil cu executarea cornerelor si loviturilor libere.