RAZVAN MARIN LA AJAX | Primul interviu dupa ce a semnat pe 5 ani cu Ajax: "E una dintre cele mai fericite zile din viata mea!"

Razvan Marin a semnat astazi cu Ajax Amsterdam un contract pe 5 ani.

Razvan Marin a semnat cu Ajax si a intrat direct in topul clubului olandez! Este al 3-lea cel mai scump jucator adus vreodata de Ajax si al 2-lea cel mai scump jucator vandut de Standard, dupa Fellaini!

Razvan Marin este si al 3-lea cel mai scump fotbalist roman, dupa Adi Mutu si Cristi Chivu. El a dezvaluit ca transferul fusese finalizat dinaintea partidelor echipei nationale.

”Nu stiu daca este neaparat o sarbatoare. Eu ma simt fericit, am semnat cu o echipa mare din Europa. E un sentiment care nu poate fi descris in cuvinte, e ceva special. Astazi a fost una dintre cele mai fericite momente din viata mea. Ma vazusem mai demult cu antrenorul, lucrurile erau de vreo luna si ceva incheiate. Eu am mai fost o data la Amsterdam sa vorbesc cu antrenorul. Va dati seama, mi-a explicat toate planurile de viitor pe care le are cu mine si cu echipa. Din ceea ce mi-a spus, mai departe, daca voi munci si voi fi serios, se va baza pe mine.

Este talentatul dat de tata, dar mama m-a ajutat foarte mult pana acum, pentru ca ea a stat dupa mine tot timpul. Cand eram la Bucuresti, la Proluceafarul, ea ma lua de la scoala, ea ma ducea la antrenamente.

(Daca a vorbit cu antrenorul despre sistem) E posibil sa fie 4-3-3, e posibil sa fie 4-2-3-1. Probabil ca vor mai veni jucatori. Din ce am inteles, vor mai pleca inca 2-3 jucatori. Vom vedea.

Normal ca acum voi avea concurenta mai mare. Dar concurenta te face mai bun. Daca nu ai avea concurenta si ai fi sigur ca esti titular, ai mai lasa de la tine. Dar daca ai concurenta, tragi tare. Am ales Ajax pentru ca este un club important. Stie toata lumea ca Ajax produce tot timpul jucatori de valoare si vinde doar la echipe mari” a spus Razvan Marin pentru Telekom Sport.