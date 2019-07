(P) Castiga Razvan Marin primul Supertrofeu cu Ajax?

Razvan Marin poate debuta oficial in tricoul Ajaxului in SuperCupa Olandei.

Un meci care se joaca sambata incepand cu ora 19:00 si opune Campioana en titre Ajax si Vicecampioana PSV. Partida are loc pe Amsterdam ArenA si la finalul ei, invingatoarea va castiga trofeul Johan Cruyff. Superbet a pregatit jucatorilor romani o SuperOferta la cote marite, pe care e bine sa le prinzi pe SuperBiletela tale. Care va fi deznodamantul meciului: Super-Revansa pentru PSV pentru titlul pierdut in favoarea lui Ajax, sau prim SuperTrofeu pentru Razvan Marin in tricoul Lancierilor? Deschide cont la Superbet si pune pariuri castigatoare!

Al 8-lea derby De Topper in SuperCupa!

Rivalitatea din De Topper a inceput in 1931. De atunci, Ajax si PSV au jucat 167 de meciuri directe. Ajax conduce cu 75-62 la victorii, cu 34-24 la titluri si 19-9 la cupe ale Olandei. Dar e depasita de PSV la capitolul SuperCupe: 8-11. Totusi, in 7 Finale jucate in SuperCupa, Ajax a castigat de 4 ori. Niciodata cele doua echipe n-au ajuns in reprizele de prelungire in aceste 7 dueluri in mansa unica.

Vezi oferta la cote marite pentru Ajax-PSV!

GGsau 3+ prins in 5 dintre cele 7 SuperCupe Ajax-PSV

Acest pariu exclusiv Superbet a adus profit pariorilor in 5 dintre cele 7 SuperCupe decise in duel direct. Pariul GGsau 3+ e unul care a adus bani si in ultimele 4 meciuri directe. Un alt pariu de succes in confruntarile recente dintre cei doi granzi din Eredivisie e NGG, prins in 4 dintre ultimele 5 meciuri directe. Alege din oferta de top Superbet, pariurile care-ti vor aduce SuperProfit!

Pune pariuri exclusive la cele mai bune cote, doar la Superbet!

Cum va arata Ajax fara De Light si De Jong?

Presiune mare pe Razvan Marin si coechipieri. Ajax vine dupa un SuperSezon in care a reusit dupa 17 ani Eventul (a castigat spectaculos Cupa si Campionatul), a ajuns pana in Semifinalele Ligii Campionilor (desi echipa pornise din Turul III Preliminar!) si a facut doua transferuri pe care a incasat 160 milioane de Euro: Frenkie de Jong plecat la Barcelona pentru 75 milioane de Euro, Matthijs De Light plecat la Juventus pentru 85,5 milioane de Euro. Dušan Tadić va fi foarte probabil noul lider al echipei, iar acest lucru va trebui sa se simta inca din acest joc. Sarbul a inscris 38 de goluri sezonul trecut si a dat 24 de pase decisive! Va reusi Razvan Marin sa isi castige locul de titular?

Pariaza Live pe Ajax-PSV!

PSV s-a despartit de Luuk De Jong!

Si PSV s-a despartit de un jucator esential. Luuk de Jong, golgheterul echipei in sezonul trecut si cel mai prolific marcator din ultimii 5 ani s-a transferat la Sevilla. Un al jucatpr cheie care a parasit echipa e Angeliño. Acum, PSV a inceput sezonul oficial 2019-2020 cu o victorie in fata lui Basel in Turul II din Liga Campionilor: 3-2 (1-1). Rezultatul ii da emotii pentru mansa retur. Un semn bun este poate faptul ca Bruma (adus pe 15 milioane Euro de la RB Leipzig) a marcat. Oare e dispusa PSV sa sacrifice acest trofeu pentru a fi proaspata in fata lui Basel in deplasarea de martea viitoare?

Vezi cotele Speciale marite pe marcatori, cornere si caronase galbene!

Echipele probabile in meciul de pe Amsterdam ArenA:

AJAX

Varela - Veltman, Schuurs, Blind, Dest - Schone, Razvan Marin - Tadic, Beek, Promes - Dolberg.

PSV

Zoet - Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadilek - Guttierrez, Rosario - Lozano, Bergwijn, Bruma - Malen.

4 romani au castigat SuperCupa Olandei!

In 1991 Feyenoord s-a impus cu 1-0 in fata lui PSV prin golul marcat de romanul Marian Damaschin. In 1992, PSV isi lua revansa in fata lui Feyenoord, scor 1-0, un roman fiind pentru al doilea an consecutiv in echipa invingatoare. Este vorba de Gica Popescu (PSV). 10 ani mai tarziu, un al treilea roman castiga din nou. Si nu oricum, ci din postura de capitan al Lancierilor. Cu Cristi Chivu integralist, Ajax se impunea cu 3-1 in fata lui PSV. Acelasi scor ii aducea lui Ajax a 6-a SuperCupa, intr-un meci in care George Ogararu a fost titular pentru echipa invingatoare. Lancierii repetau performanta in 2007 cand se impuneau cu 1-0 in fata aceluiasi adversar: PSV. Ogararu a facut din nou parte din primul 11 al lui Ajax. Ne vom mandri cu un al 5-lea roman care sa ridice onorantul trofeu Johan Cruyff?

Instaleaza aplicatia Superbet si pariaza de oriunde esti in Romania!